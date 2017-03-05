Организаторы блокады в Донбассе перекрыли железную дорогу в Конотопе

На Украине организаторы торговой блокады в Донбассе перекрыли железную дорогу на товарной станции в Конотопе, через которую проходит магистраль Москва-Киев. Об этом украинские активисты написали в фейсбуке. Они утверждают, что обнаружили на станции несколько поездов из России с углём. За месяц участники блокады планируют взять под контроль все восемь основных железнодорожных пограничных переходов, по которым ведется торговля с Россией.

На подконтрольных пророссийским сепаратистам территориях Донбасса, которые Украина называет временно оккупированными, до недавнего времени действовали несколько крупных заводов и десятки шахт, сохранявших украинскую юрисдикцию. С конца января украинские активисты, называющие себя ветеранами операции против сепаратистов, блокируют железную дорогу, саботируя поставки угля с этих предприятий. Они потребовали прекратить торговлю с неподконтрольными Киеву территориями.

1 марта самопровозглашенные республики Донбасса ввели "внешнее управление" на шахтах и предприятиях, находившихся под украинской юрисдикцией. Спустя два дня сепаратисты объявили Киеву экономическую блокаду. Они пообещали переориентировать производство на российский рынок.