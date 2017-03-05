В Белоруссии продолжаются протесты против "налога на тунеядство"

В Бресте прошла очередная акция протеста против указа президента Белоруссии Александра Лукашенко о введении так называемого "налога на тунеядство". Как сообщает Белорусская служба Радио Свобода, в акции участвовали около тысячи человек. Сначала они провели митинг у здания Брестского горисполкома, а затем прошли маршем по центральным улицам города. Акция не была согласована с властями, однако о задержанных не сообщается.

"Налог на тунеядство" был введен в Белоруссии в апреле 2015 года. Лукашенко обязал каждого официально нетрудоустроенного гражданина ежегодно платить в казну государства около 200 евро. Первый срок уплаты налога истек 20 февраля 2017 года. В январе в Белоруссии начались массовые акции протеста. В Бресте люди проводят митинги и марши уже третье воскресенье подряд. Подобные акции также проходят в Гродно, Могилеве, Витебске, Барановичах и Бобруйске.