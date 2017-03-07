Евгения Чудновец займется правами осужденных женщин

Вышедшая на свободу воспитательница Евгения Чудновец, которой 6 марта Курганский областной суд отменил приговор за репост видеозаписи с издевательствами над ребёнком, займется правами осужденных женщин. Об этом Чудновец рассказала РБК.

В частности, она намерена обратить внимание властей на осужденных по ошибке и на несправедливые судебные приговоры. Она также хочет привлечь внимание к делу об издевательствах в детских лагерях.

В ноябре 2016 года Евгения Чудновец была приговорена к лишению свободы за репост видеозаписи, на которой сотрудники детского лагеря в городе Катайске издеваются над мальчиком, заставляя его раздеться. Чудновец утверждает, что таким образом она пыталась привлечь внимание правоохранительных органов и общественности к нарушению прав несовершеннолетнего.

6 марта Курганский областной суд прекратил дело за отсутствием состава преступления, приговор отменил и признал за Чудновец право на реабилитацию. После выхода на свободу она заявила, что намерена получить компенсацию за свое уголовное преследование, но требовать наказания за неправосудный приговор пока не будет.