Адвокат: Чудновец потребует компенсации за лишение свободы

Воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец, осужденная за репост видеозаписи с издевательствами над ребенком и оправданная в понедельник судом, потребует компенсации за содержание под стражей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова.

Приговор Чудновец отменил Курганский областной суд. Дело было прекращено за отсутствием состава преступления. По словам представителей защиты, оправданная освободится сразу же, как документ о решении суда доставят в колонию.

Евгения Чудновец была приговорена к лишению свободы за репост видеозаписи, на которой сотрудники детского лагеря в городе Катайске издеваются над мальчиком, заставляя его раздеться. Она находилась под стражей с 8 ноября минувшего года, дважды обжаловала приговор и заявила, что не будет просить о помиловании, так как не считает себя виновной.