Группа CIT сообщила о гибели в Сирии еще одного российского военного

Независимая расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила сведения об очередном погибшем в Сирии российском военнослужащем.

По данным CIT, им является Артем Горбунов, который служил в 96-й отдельной бригаде разведки, базирующейся в Нижнем Новгороде. Как сообщила жена Горбунова в одном из комментариев в социальной сети "ВКонтакте", он погиб 2 марта, попав в засаду.

Ранее в понедельник стало известно о погибшем в Сирии 23-летнем российском военнослужащем Иване Слышкине. По информации издания Znak.com, 12 февраля его убил снайпер. Молодой человек был похоронен 2 марта в городе Озерск Челябинской области.

РБК со ссылкой на девушку погибшего и его бывшего сослуживца сообщает, что Слышкин служил в рядах незарегистрированной частной военной компании "Вагнера". В Кремле и Министерстве обороны эту информацию, как и сообщения о самой гибели Слышкина, не комментируют.

Только по официальным данным, за полтора года военной операции в Сирии погибли около 30 российских военнослужащих.