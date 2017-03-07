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Дадин потребует компенсацию за уголовное преследование

Российский оппозиционный активист Ильдар Дадин

Российский оппозиционный активист Ильдар Дадин

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Оппозиционный активист Ильдар Дадин будет добиваться своей реабилитации и компенсации за незаконное уголовное преследование в суде. Об этом во вторник заявила его адвокат Ксения Костромина.

Ильдар Дадин – первый в России осужденный по статье о неоднократных нарушениях правил проведения публичных мероприятий. В декабре 2015 года Дадина приговорили к 3 годам лишения свободы по обвинению в "неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий". Позднее срок заключения был сокращен до двух с половиной лет.

22 февраля 2017 года Верховный суд России постановил освободить Дадина, закрыть возбужденное в отношении него уголовное дело и признать право активиста на реабилитацию. 26 февраля Дадин вышел на свободу из колонии в Рубцовске и заявил о своем намерении "бороться с путинским режимом".

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