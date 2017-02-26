Дадин заявил о намерении "продолжить борьбу с путинским режимом"

Ильдар Дадин не собирается эмигрировать из России и намерен продолжить свою оппозиционную деятельность, чтобы "бороться с путинским режимом". Об этом сам активист заявил в воскресенье после своего освобождения из колонии, сообщает корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов-Кассиа.

В декабре 2015 года Дадина приговорили к 3 годам лишения свободы по обвинению в "неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий". Позднее срок заключения был сокращен до двух с половиной лет. В ноябре прошлого года осужденный заявил о пытках в колонии №7 в Карелии, где он отбывал наказание. После этого активиста перевели в ИК-5 в городе Рубцовске Алтайского края.

22 февраля 2017 года Верховный суд России постановил освободить Дадина, закрыть возбужденное в отношении него уголовное дело и признать право активиста на реабилитацию. Сегодня постановление суда было доставлено в колонию в Рубцовске, после чего Дадин вышел на свободу.

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