Дагестан: власти отказываются возместить ущерб пострадавшим при спецоперации

В Дагестане власти отказываются в полном объеме компенсировать нескольким жителям города Дербент ущерб, нанесенный их жилью при проведении полицейской спецоперации. Об этом сообщает местное интернет-издание "Черновик".

14 мая 2016 года в Дербенте правоохранительные органы штурмовали дом, в котором находился подозреваемый в убийстве. Штурм продолжался более суток, в нем участвовали около 15 боевых машин. В ходе спецоперации были повреждены пять квартир мирных жителей, однако власти республики отказались компенсировать им ущерб, сославшись на то, что в день штурма в регионе не был объявлен режим контртеррористической операции.

В марте 2017 года – после многочисленных жалоб пострадавших в местные и федеральные органы власти – правительство Дагестана распорядилось выделить на восстановление разрушенного жилья около миллиона рублей. При этом, по словам самих пострадавших, восстановление каждой квартиры обошлось им более чем в миллион рублей.

В прошлом году правозащитный центр "Мемориал" представил доклад о борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. В исследовании, в частности, отмечается, что насильственные действия российских спецслужб вынуждают жителей региона присоединяться к радикальным движениям.