"Роснефть" покинул Олег Феоктистов, связанный с "делом Улюкаева"

Глава "Роснефти" Игорь Сечин подтвердил уход из компании вице-президента и руководителя службы безопасности Олега Феоктистова. По словам Сечина, Феоктистов "вернулся на военную службу", сообщает РИА Новости.

По данным издания, Феоктистов до прихода в компанию служил заместителем руководителя управления собственной безопасности ФСБ. Это управление расследовало дела в отношении бывших губернаторов Никиты Белых, Александра Хорошавина и бывшего шефа антикоррупционного управления МВД России генерала Дениса Сугробова.

Согласно информации на сайте "Роснефти", Феоктистов возглавил службу безопасности компании в сентябре 2016 года и тогда же вошел в состав правления. В середине ноября имя генерала упоминалось в связи с задержанием министра экономики Алексея Улюкаева, обвинённого в получении крупной взятки. Сообщалось, что именно Феоктистов инициировал преследование министра и участвовал в его задержании в офисе "Роснефти".

До перехода в "Роснефть" Феоктистов был первым заместителем начальника управления собственной безопасности ФСБ. Он возглавлял 6-ю службу управления собственной безопасности, прозванную "сечинским спецназом", поскольку она была создана в 2004 году по инициативе тогдашнего вице-премьера, нынешнего главы "Роснефти" Игоря Сечина.