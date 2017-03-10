Госдепартамент США: причина смерти Чуркина не будет названа

Госдепартамент США официально попросил офис Главного судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка не предавать гласности информацию о причинах смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина. Он скончался в Нью-Йорке 20 февраля, за день до своего 65-летия.

Российская сторона назвала причиной смерти сердечный приступ, но позднее в офисе Главного судмедэксперта объявили о намерении провести дополнительную токсикологическую и гистологическую экспертизу.

В пятницу 10 марта официальный представитель ведомства Джулия Болсер заявила, что полученные данные не подлежат оглашению. В распространённом заявлении Госдепартамента США сообщает, что "соблюдая международное право и требования дипломатического протокола", юридический отдел муниципалитета Нью-Йорка поручил Управлению судмедэкспертизы не сообщать публично о причинах смерти Виталия Чуркина. Госдепартамент отмечает, что "дипломатический иммунитет, которым обладал посол Чуркин, действует и после его смерти", сообщил "Голос Америки".