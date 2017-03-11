Бывший советник Трампа дал интервью о контактах с хакером Guccifer 2.0

Бывший советник президента Дональда Трампа по вопросам предвыборной кампании Роджер Стоун сообщил, что в 2016 году он общался с хакером, который под псевдонимом Guccifer 2.0 распространял данные, похищенные со взломанных серверов Демократической партии США. О своих контактах с хакером в период до президентских выборов в США Роджер Стоун рассказал в интервью американской газете Washington Times.

Стоун называет свои беседы в Твиттере с хакером "совершенно безобидными". Они были краткими и банальными до такой степени, что, как подчёркивает Стоун, он даже забыл о них.



Беседы с хакером были совершенно безобидными и банальными​

Следователи, анализировавшие деятельность человека, выступавшего под псевдонимом Guccifer 2.0, отмечали нестыковки в его заявлениях. В частности, Guccifer 2.0 утверждал, что он румын и не имеет никакого отношения к России, однако те, кто пробовал общаться с ним по-румынски, отмечали, что этим языком он владеет не вполне уверенно.

В январе 2017 года все американские спецслужбы опубликовали совместный отчет, в котором утверждается, что российский лидер Владимир Путин дал указание организовать кампанию с целью повлиять на результаты президентских выборов в США, говорится в публикации Би-би-си, посвящённой "хакерскому аспекту" предполагаемых связей между Вашингтоном и Москвой. Целями этой кампании были подрыв доверия населения к президентским выборам и дискредитация кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, утверждают авторы отчета.

Трамп категорически отрицал свою осведомленность относительно общения членов его избирательного штаба с российскими представителями. И когда выяснилось, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн в разговорах с российским послом в США обсуждал возможность снятия введенных за аннексию Крыма санкций, Флинн немедленно был выставлен за дверь Белого дома.

В интервью Washington Times Роджер Стоун отрицал наличие каких-либо контактов с российским государством, сотрудниками российской разведки или "с кем-либо, выступающим за них или в качестве их посредников". Новая публикация продолжает "разоблачительную" серию материалов в американской прессе, относящихся к якобы тайным связям между Вашингтоном и Кремлём. В США традиционно такие связи отрицают, а в России, называют "обычными дипломатическими контактами".