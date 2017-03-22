Увы, это случится...

Дональд Трамп, очевидно, решил, что раз Россия не "купилась" на предложение сократить ядерные вооружения, то тогда Америка должна эти вооружения нарастить, модифицировать и стать самой мощной ядерно-вооруженной державой. То есть быть на вершине. А еще США обвинили Россию в нарушении Договора об ограничении ракет малой и средней дальности, потому что Москва тайно развернула крылатые ракеты. А еще КНДР стремительно наращивает темп испытаний ядерных зарядов и баллистических ракет. Иными словами, гонка ядерных вооружений назревает во всей своей красе. И вместе с ней – вероятность военных конфликтов с применением ядерного оружия.

То, что администрация Трампа (пока он будет оставаться президентом) начнет активную модернизацию и наращивание ядерного оружия, похоже, не вызывает сомнений. Что делать России? Понятно, что только отвечать. Симметрично, асимметрично, необычно – не очень важно как. Придется ввязаться в новую гонку вооружений, если не удастся договориться с США. С уверенностью можно сказать: договориться при Трампе не удастся. Можно было бы начать тут рассуждать о том, что думает Трамп, что ему подсказывают, чего он хочет, но не в этом суть. Важнее то, что будет происходить с Россией и на ее границах, а также то, когда, где и почему начнется ядерный конфликт. А он – увы, начнется.

Российские патриоты-антиамериканисты очень любят говорить о том, что единственной страной, которая когда-либо применила ядерное оружие, являются США. Они же любят рассуждать о том, что у США всегда был план нанесения ядерного удара по СССР, а потом, видимо, – и по России. И это правда. Вот только патриоты не учитывают несколько простых соображений. Первое: если бы у СССР в ходе Второй мировой войны появилось атомное оружие, то первыми в этом деле были бы не американцы. Второе: в СССР планы нанесения ядерного удара по США всегда были на столе начальника Генерального штаба. Причем удара не только исключительно ответного. Говорю это со знанием дела.

В эпоху массового накопления ядерного оружия главными факторами, препятствующими его применению, были следующие:

неизбежность ответного удара, который уничтожает первоприменителя;

неопределенность развития ситуации после взаимных ударов;

решающий и последний довод для применения ядерного оружия первыми.

Именно первыми. Потому что вся ответственность всегда будет на том, кто ударил первым. Потому что тот, кто ответил, уже вроде и не виноват – его вынудили отвечать ядерными бомбами.

К чему же все-таки приведет нынешний виток гонки ядерных вооружений? Понятно, что система принятия решения о нанесении ядерного удара сложна, секретна и многократно резервирована. И конечное решение принимает один человек. Как это происходит? И почему? Начнем с последнего этапа. Представим себе, что мы – Россия. И по нам нанесен ядерный удар. Что делать? Зависит от многих факторов. Во-первых, от того, кто именно бабахнул. Во-вторых, насколько серьезно.

Кто может напасть ядерно на Россию? У кого вообще есть ядерное оружие сегодня – помимо России? США. Великобритания. Франция. Китай. Индия. Пакистан. Израиль. КНДР. Вы можете себе представить, что Израиль нанесет по России ядерный удар? Я тоже не могу. А Франция? Британия? Пакистан? Тоже сомнительно. Потому что несоизмерим ядерный потенциал России и этих стран. И ответный удар будет куда страшнее. Да и потом, какой резон им нападать на Россию? Только если у власти у них неуравновешенный маньяк...

И тогда что? Кто теоретически может напасть? Только США или Северная Корея. Потому что у первых – не менее мощный ядерный потенциал. А в КНДР у власти – неуравновешенный маньяк. Правда, опять же, даже для "необычного" ментально Кима нападать на Россию – ну нет причин. Явных. И значит, в ядерные агрессоры остался только один кандидат.

Что могло бы послужить причиной ядерного конфликта между Россией и США? И кто из них действительно мог бы первым применить ядерное оружие? А точнее – может первым применить? Собственно, таких причин – абсолютно счетное количество. И очень немного притом. Вот они.

Когда становится абсолютно неизбежно понятно, что по вам вот-вот нанесут ядерный удар. И единственный шанс выиграть – ударить первым.

Когда становится понятно, что достичь своих целей – стратегических, военно-политических – возможно, только ударив первым, и нанести противнику неприемлемый ущерб. А самому – надеяться уцелеть.

Когда у правителя ядерной державы "съехала крыша". А механизмов государственного контроля, когда правителя может кто-то остановить, не существует. Тогда правитель может ни с того, ни с сего – от дурного самочувствия, например, – отдать приказ о ядерной атаке.

Вот, собственно, и все. Никаких других резонов существует. Никаких сценариев типа захвата террористами пусковой установки ракеты или случайной команды на пуск ракет тлже не существуют.

Правда, все это справедливо, если речь идет о применении стратегических ядерных сил. Помимо них существует еще и тактическое ядерное оружие: ракеты средней и малой дальности, артиллерийские снаряды, ядерные фугасы. И чтобы представить себе, как и кто может их применить, нужно опять представить себе соответствующий конфликт. Ну, например, США, потеряв терпение от наглости мексиканских нелегальных мигрантов, бьют по приграничным городам ядерными артиллерийскими снарядами. Вы себе такое можете представить? Я тоже нет. Или Америка, окончательно рассердившись на исламских террористов, бьет ядерными крылатыми ракетами по Йемену. Тоже верится с трудом? А ведь верится... А почему? Снижается порог страха за последствия.

Что здесь главное? Реакция других ядерных держав. И в первую очередь России. Потому что ни Китай, ни Франция бомбить США в случае американского ядерного удара по Мексике или Йемену не станут. А Россия?.. В гипопетическом случае с Мексикой, может, и нет... Но определенно есть ряд стран и ряд связанных с ними ситуаций, в которых США теоретически могут применить ядерное оружие. И конечно, это не Мексика, Япония или Австралия. И кажется так, что список этих стран можно привести здесь: Северная Корея, Сирия, Иран, Йемен, Афганистан, Ливия.

Какова будет реакция России в случае американского ядерного удара по одной из указанных стран? Можно точно сказать, что Россия не будет стрелять по США в случае их удара по Йемену или Ливии: обязательств по взаимной военной помощи у России с ними нет. А вот что будет делать Россия в случае удара США по Ирану? Северной Корее, Афганистану? Сложнейший вопрос! С одной стороны, ядерное оружие может быть применено у границ России. В случае с Ираном и Северной Кореей оно может быть примерено против друзей России. А с другой стороны – отвечать-то как?! Ну не по Америке же бить ядерными ракетами?!

И что тогда делать России? Смолчать? Проглотить? Вряд ли Кремль сдержится. И тогда что? Например, вторгнуться в страны Балтии. И в Украину. Чтобы отодвинуть угрозу от границ России и разместить на территории этих стран ядерное оружие. А еще разместить ядерное оружие в Венесуэле. И Никарагуа. Скажете, бред?.. А почему? Ведь нельзя же это просто так оставить!!! А уж если это будет Сирия, то Россия просто обязана ударить по американским военным базам в Катаре, Эмиратах, Кувейте, потому что Сирия – союзник России и жертва террористов. И Россия ее защищает. И себя – на дальних подступах...

Что сделает Северная Корея, если по ней ударят американцы? Применит ядерное оружие

У вас голова еще не пошла кругом? Конечно, можно сказать про меня: вот сидит "диванный аналитик" и чего-то там измышляет, вообразив себя стратегом. В то время как в Кремле, на Лубянке, на Смоленской площади, в Генштабе сотни спецов все это просчитывают и знают, что делать. Смею вас уверить: что такое ракетно-ядерное оружие и каковы перспективы его применения, я знаю не по кино и не по интернету. Имел отношение в силу профессии. И смею вас уверить – не только политики и военные аналитики, а также мощнейшие суперкомпьютеры мира, каковыми располагают Китай и США, просчитают эти ситуации непрерывно. С тем, чтобы дать военно-политическому руководству страны вариант развития событий и точку принятия решения. И еще смею вас уверить: при всей важности результатов этих расчетов и выводов грош им цена. Потому что цена вопроса невероятно высока. И потому что просто страшно.

Итак, каков вывод? Будет ядерная война или нет? Или ограниченный ядерный конфликт? Я полагаю что – да. Будет. В течение двух-трех лет будет применено ядерное оружие, потому что есть реальные враги Америки (прежде всего, как я себе представляю, – в глазах Трампа и его советников), которые могут представлять угрозу для США. Ядерную в том числе. И этих врагов надо остановить заранее.

Недавние заявления госсекретаря США Тиллерсона по поводу Корейского полуострова, увы, тому подтверждение. Ким Чен Ын ураганными темпами создает ракетно-ядерную систему, способную достичь территории США. И если его не остановить, то корейский диктатор такую систему создаст в ближайшее время. А если создаст, то никто не знает, в какой момент он решит ее применить. И давать ему такой шанс США наверняка не будут. Значит, Кима нужно остановить до того, как он создаст такое оружие. А что сделает Северная Корея, если по ней ударят американцы? Применит ядерное оружие.

И вот еще что. Есть ведь еще Россия, которая тоже хочет быть супердержавой и полюсом силы и тоже располагает ядерным оружием. И которым тоже достаточно откровенно временами угрожает миру и своим противникам. К примеру, Россия отвергла предложение прежней администрации США о сокращении ядерных вооружений и уже успела промолчать в ответ на такое же предложение новой администрации.

А по кому, где и при каких условиях смогла бы сегодня применить ядерное оружие Россия? Первая возможность – попытка нарушения территориальной целостности России, так, как ее понимает руководство страны. Конкретно речь идет об угрозе потери Крыма или Курильских островов. Если, к примеру, случится попытка военного решения "крымского" вопроса, Россия определенно может применить тактическое ядерное оружие. Вторая вероятность – если угрозе серьезного поражения подвергаются союзники России на дальних рубежах. К примеру, в Сирии. Я уверен (и эта уверенность основывается не только на моих размышлениях), что вариант применения тактического ядерного оружия в Сирии против противников российско-асадовской коалиции проработан российским Генштабом, соответствующий план боевого применения разработан и имеется. Более того, такой вариант обсуждался с Башаром Асадом, и тот согласился с таким вариантом.

Другим поводом и адресатом для такого варианта действий России является... Венесуэла. Потому что тамошнему товарищу в президентском дворце Мирафлорес тоже терять нечего. И он – товарищ Мадуро – тоже причиной всех своих бед видит Америку, а не собственную политику. Более того, США заявили уже, что решат "венесуэльский вопрос". А у Венесуэлы с Россией, между прочем, есть определенные договоренности в военной сфере. Венесуэла предоставила России военно-воздушную базу для стратегических бомбардировщиков ТУ-160.

Ну, и третий вариант – когда социально-экономическая обстановка в России в силу, скажем, невероятно ужесточенных санкций, бойкота закупок российского газа со стороны Запада, не оставит руководству страны другого выхода, кроме как "идти на прорыв". Вынуждать Запад и США стать свидетелями и объектом демонстрации ядерной силы России, чтобы Россию начать любить и с ней считаться.

Это как с Сирией. Россия была под санкциями, с ней не разговаривали, с ней не считались. И тогда Кремль пустил в ход бомбардировщики, крылатые ракеты и квазиавианосец. Не против Запада, а в совершенно постороннем месте. И что? С Россией стали считаться. Стали слушать. И разговаривать. Сквозь зубы – но стали!! Значит, решили в Кремле, это работает.

И если завтра выяснится, что опять не разговаривают, а крылатых ракет с квазиавианосцем уже не боятся, то в Кремле могут принять решение поднять планку.

Владимир Бекиш – эксперт в сфере стратегической безопасности​