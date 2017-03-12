Люди властям не верят

Радио Свобода продолжает свой проект, в рамках которого в течение всего года наши корреспонденты будут проводить мониторинг цен на некоторые продовольственные и непродовольственные товары и услуги, чтобы сравнить их динамику с официальной статистикой. В России для эксперимента выбраны два города – Москва и Псков. Какие изменения в стоимости основных и необходимых для жизни людей продуктов произошли с начала 2017 года, как это соответствует рапортам чиновников и настроениям людей?

В условную потребительскую корзину Радио Свобода вошли семь основных продуктов питания: мясо (говядина), подсолнечное масло, белый сахар-песок, молоко, картофель, яйца и хлеб. Кроме того, в нее включен автомобильный бензин АИ-95. Учитываем мы и курс рубля к доллару, чтобы в дальнейшем сравнивать цены на эти товары и услуги с ситуацией на потребительском рынке в других странах вещания Радио Свободная Европа/Радио Свобода, где ведется такой же мониторинг цен по тем же позициям. Прогнозы по изменению цен в России в течение года на выбранную Радио Свобода "потребительскую корзину" можно почитать в предыдущем материале.

Мясо

К началу марта цены на охлажденную говядину, ассортимент которой в России достаточно разнообразен, по сравнению с началом года практически не изменились. В Москве в сети универсамов "Алые паруса", например, килограмм самого дешевого мяса по-прежнему стоит примерно 470 рублей. В Пскове несколько иначе – за январь минимальная цена килограмма говядины выросла сразу на 5,5 процента – с 360 до 380 рублей, но опять снизилась до прежнего уровня к началу марта.

Подсолнечное масло

Цены на этот вид товара также зависит от выбора производителя и стабильности поставок. В начале января, например, в Москве в день "контрольной закупки" самое дешевое масло стоило 115 рублей за литр, а через месяц – 119 рублей. В начале же марта в московском магазине удалось найти литр подсолнечного масла уже за 111 рублей. В итоге – падение цены с начала года на 3,5 процента. В Пскове же доступное в магазине подсолнечное масло подорожало к началу февраля почти на 23 процента – с 70 до 86 рублей, но затем, наоборот, подешевело – примерно до 82 с половиной рублей. Однако с начала года рост цен на этот товар составил более 17 с половиной процентов.

​Сахар

Цены на сахар в России пока меняются практически незаметно. В Москве в начале года (начало января к началу февраля) они снизились на 1,8 процента – с 54 до 53 рублей за килограмм, а потом опять выросли до 54 рублей. Совершенно такая же картина в Пскове, где продукты в целом дешевле: к февралю белый сахар подешевел – с 43 до 42 рублей за килограмм, но потом наверстал упущенный рубль.

​Молоко

Примерно то же самое происходит и с ценами на молоко (для их мониторинга в России корреспонденты Радио Свобода выбрали продукт длительного хранения с жирностью от 3,2 до 3,5 процента). В Москве стоимость молока продолжает неспешно расти – с начала года к началу февраля литр подорожал с 67 до 68 рублей, а к началу марта – до 70. Таким образом, за два первых месяца года его стоимость выросла на 4 с половиной процента. В Пскове же молоко за январь, наоборот, подешевело – с 46 до 45 рублей, к началу марта цены не изменились.

​Картофель

Официальная статистика утверждает, что с начала года в России был отмечен рост цен на картофель. Наблюдения корреспондентов Радио Свобода это подтверждают. С начала января в Москве килограмм российской продукции за месяц подорожал более чем на 8 процентов – с 24 до 26 рублей, а к марту еще на 5,7 процента – до 27 с половиной рублей. В Пскове цены на картофель в день мониторинга в начале февраля выросли за месяц почти на 13 процентов – почти до 14 рублей за килограмм. В начале марта они остались на прежнем уровне.

​Хлеб

Остаются относительно стабильными и цены на хлеб, выбор которого в российских магазинах достаточно богат. Для мониторинга корреспонденты Радио Свобода выбрали хлеб "Бородинский" весом в 500 граммов. При этом динамика цен в двух российских городах различна: с начала января за месяц в Москве хлеб подорожал почти до 29 рублей (на 5,9 процента), а в Пскове, наоборот, подешевел до чуть более 20 с половиной рублей (минус 3,8 процента). В начале марта существенных изменений не случилось: московские цены на хлеб остались на прежнем уровне, псковские же, наоборот, подросли до уровня начала года – примерно до 21 рубля за буханку.

Яйца

Цены на куриные яйца, зафиксированные корреспондентами Радио Свобода, оказались наиболее нестабильными. В Москве, например, стоимость десятка в категории "отборные" с начала года к февралю снизилась более чем на 15 процентов, со 115 до 88 рублей, но к началу марта опять выросла – до 97 рублей. В Пскове же наблюдались схожие тенденции: за первый месяц года яйца подешевели с 64 до примерно 55 с половиной рублей (минус 13,4 процента), но к началу февраля они резко подорожали – почти до 69 с половиной рублей за десяток. Возможно это связано с нестабильностью поставок или сменой производителя.

Бензин

Март вновь показал, что динамика цен на автомобильный бензин в начале 2017 года подтверждают устойчивую тенденцию – они либо кратковременно останавливаются на определенных уровнях, либо растут вне зависимости от текущей стоимости нефти. Вот и с начала января к февралю в Москве они повысились более чем на 1 процент – с 38 рублей 30 копеек до 38 рублей 70 копеек за литр, а к началу марта – до 39 рублей 20 копеек. В Пскове подорожание бензина было менее заметным: к началу февраля его стоимость выросла менее чем на 0,3 процента – до 38 рублей 10 копеек, к марту цены на топливо достигли уже 38 рублей 40 копеек за литр.

Собранные корреспондентами Радио Свобода данные в целом соответствуют официальным. Согласно сообщению Федеральной службы статистики, в феврале инфляция в России на фоне укрепления рубля стала минимальной для этого месяца за всю историю наблюдений с 1991 года – 0,2 процента. А к 6 марта с начала года уровень потребительских цен в России вырос на 0,9 процента. При этом, как отмечает Росстат, за последнюю отчетную неделю цены на хлеб, молоко, сливочное масло, творог и сыры выросли в пределах от 0,2 до 0,4 процента, а на картофель и лук – на 1,4 и 1,8 процента соответственно.

Цены на автомобильный бензин в России только за первую неделю марта выросли на 0,2 процента, стоимость дизельного топлива не изменилась.

Подешевели за этот период куриные яйца и сахарный песок (на 0,8 процента), подсолнечное масло, мясо курицы, рис и пшено (в пределах от 0,2 до 0,5 процента).

Впрочем, по наблюдениям российских граждан, цены на продовольствие в России только растут, а никак не падают: согласно последнему опросу Фонда общественного мнения, 72 процента респондентов говорят о том, что в последние два-три месяца цены на продукты в магазинах выросли. На прежнем уровне цены в магазинах остались для 20 процентов опрошенных, а снижение цен отметил только 1 процент российских граждан.

При этом данные опроса свидетельствуют: почти треть респондентов стала покупать более дешевые продукты, 21 процент людей предпочел сократить объем покупок, а еще столько же – отказаться от конкретных наименований в своей корзине.