Мэрия Нальчика запретила проводить в городе шествие ЛГБТ

Мэрия Нальчика запретила проводить в городе шествие в поддержку прав ЛГБТ, в котором собирались принять участие около 300 человек, сообщает "Кавказский узел".

В управлении по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарии заявили, что республика является "территорией традиционных семейных ценностей" и что проведение любых мероприятий "прямо или косвенно пропагандирующих идеи ЛГБТ, неприемлемо".

Активисты подали уведомление о проведении ЛГБТ-акции в Нальчике 10 марта. Тогда же, по данным СМИ, были поданы заявки на аналогичные акции в Ставрополе, Черкесске и Майкопе.