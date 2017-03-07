В поисках утраченных геев

Петербургские ЛГБТ-активисты организовали тур в Светогорск – после того как мэр города Сергей Давыдов заявил, что в нем не было и нет никаких геев

Светогорск – маленький город Ленинградской области, находящийся у самой границы с Финляндией, в нем проживает всего 15 тысяч человек. Возможно, человечество так никогда и не узнает об истинных причинах эпатажных заявлений мэра этого городка Сергея Давыдова – возможно, ему просто не давала покоя слава известного петербургского гееборца Виталия Милонова, ныне депутата Госдумы. А может, на него так сильно подействовало открытие, сделанное в местной булочной жителями города, которые обнаружили там леденцы в форме фаллоса. Так или иначе, Сергей Давыдов заявил, что на опекаемом им Светогорске нет темных пятен в виде геев, и что такого не мог добиться даже Милонов, много лет работавший над очищением Петербурга, да так и не преуспевший.

Есть пиар высокого класса, а есть такой вот сельскохозяйственный.

Это не единственное громкое заявление Сергея Давыдова за последние дни: отрапортовав о Светогроске, свободном от геев, Давыдов приехал в Выборг и там, проходя мимо бюста Ленина, вдруг заметил, что бюст мироточит. Памятуя о рассказе прокурора Поклонской про мироточащий в Крыму бюст Николая Второго, Давыдов сделал вывод, что в России началась волна чудес, и попросил всех неравнодушных граждан, в первую очередь госслужащих проявлять внимание к этому явлению.

Правда, церковные деятели пока скептически относятся к сообщениям о мироточащем Ленине. А депутату Госдумы Виталию Милонову не слишком понравились оба заявления Сергея Давыдова.

- К этому надо относиться как к пиар-акции маленького мэра маленького города. Те геи, которые туда приехали – я думаю, он их сам нанял, чтобы о нем говорили. И бюст мироточащий – это тоже такой сельский пиар. Есть пиар высокого класса, а есть такой вот сельскохозяйственный. Человек решил на халяву прославить свое имя на страницах нескольких региональных СМИ, все это не интересно. Лучше поговорить о застройке в Светогорске водных объектов, о том, что въезжаешь туда – и там куча разрушенных зданий стоит в кошмарном состоянии. В 5 километрах от города – остов какого-то завода страшного, вот это настоящее извращение. Мне больно на это смотреть, я долго жил в Выборгском районе Ленинградской области и знаю, что Светогорск – это замечательный город, со своей небольшой историей, с местными традициями, с фольклором. Но там иногда очень сильно воняет нечистотами – целлюлозно-бумажным комбинатом. Так что лучше не о заявлениях мэра говорить, а заниматься тем, чтобы этот городок от Иматры не отличался, куда я часто езжу к местным депутатам, заезжаю в рыбный магазин, дешевую вкусную финскую рыбку покупаю. И я хочу, чтобы, въезжая в Светогорск, я не понимал – я уже проехал границу или нет. Чтобы все было ухожено и красиво, а не воняло гадостью, и не стояли бы ларьки с пивом.

- А как вы относитесь к гей-туру в Светогроск наших ЛГБТ-активистов?

- Много чести как-то относиться к хулиганской выходке нескольких городских сумасшедших. Правильно сделали, что их высадили из автобуса, это больные люди, лучше поговорить о ежах Ленинградской области.

Здесь придется уточнить, что из автобуса высадили не всех, а всего двоих активистов, которых тут же отправили в Выборг. Остальные продолжили путь и из автобуса вышли самостоятельно – и только через пару часов сотрудники ФСБ объяснили им, что делать этого категорически не следовало. О том, как это было, говорит один из участников гей-тура в Светогорск, активист Альянса гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ Алексей Назаров.

- Как только я увидел на ресурсе «47 ньюс» статью с заявлением мэра про свободный от геев Светогорск, я подумал – может, у них там социальные проблемы, и все вообще оттуда уезжают, не только геи? А потом я подумал – ну, если в городе есть проблема – отсутствие геев, давайте мы сделаем гей-туры. Будем туда ездить и приносить городу доход. Я, например, когда ездил через Светогорск в Финляндию, никогда там не выходил, города не видел. И я стал готовиться – перерыл информацию про Светогорск, узнал его историю. У нас собралась команда. Мы люди грамотные – знаем, что там пограничный пункт, и мы предположили, что там могут быть правила, ограничивающие въезд. Вчера я целый час изучал сайт администрации города Светогорска – там нет ни слова, что нужен пропуск, что есть какой-то определенный режим. Я думал, что мы там побудем, поговорим с мэром, а вечером я поеду в Иматру за лакричным чаем. А оказалось, что я не имею права в этом городе даже остановиться, что мне надо сразу пересекать границу с Финляндией. Я понимаю, что незнание правил не освобождает меня от ответственности, но я думаю, что отсутствие этой информации на сайте городской администрации толкает граждан на совершение правонарушений. Я сегодня узнал, что там 5-километровая приграничная зона, и на ней действуют особые правила. Но мы не нашли на сайте никаких ограничений и поехали. В автобусе нас было 6 человек, но двоих высадили еще до въезда в эту 5-километровую зону – поэтому им ничего не предъявили, просто у них не было загранпаспортов, и их завернули назад. А потом мы гуляли по городу, было очень солнечно, и город оказался не таким ужасным, каким его представляли в отзывах. У нас были радужные шарфы и значки и радужная табличка «Группа туристов из Петербурга». У нас были две главные задачи: я сказал, что мы организуем гей-туризм в Светогорск – и мы выполнили обещание. Вторая задача – я хочу, чтобы глава городской администрации признал, что он сказал полную чушь про то, что в городе нет геев – я в это не верю. Я считаю, что такие заявления вообще унижают наше достоинство, представляют нас людьми второго сорта.

- Хорошо ли вы погуляли? И как получилось, что вас задержали?

Такой агрессии, как в этом магазине, где леденцы фаллические продавали, я нигде не видел.

- Мы искали местную достопримечательность – Лавочку примирения, это такая скамейка, половинки которой наклонены внутрь, так что сидящие невольно съезжают поближе друг к другу. И тут, вероятно, сработала гейская интуиция – мы оказались на улице Ленина, 3, возле булочной, где продавались эти скандальные леденцы в виде фаллосов. Я, правда, на тот момент этого не знал. Работникам булочной показалось, что я веду видеосъемку, они стали хамить, кричать, что это частная территория, потом очень грубо затолкали нас в какую-то подсобку, где нас пытались побить. Тогда я решил вызвать полицию. Но приехали сотрудники пограничной службы ФСБ и увели нас к себе. Там нам объяснили, что мы нарушили правила пребывания в приграничной зоне. Это нарушение предполагает штраф от 500 до 1000 рублей, нам выписали протоколы, но штраф брать не стали, ограничились устным предупреждением. Пока нас там держали – меньше 3 часов – обратный автобус сломался, и полицейские, которые к тому времени тоже прибыли по нашему вызову, посадили нас в такси – вернее, убедились, что мы туда сели и едем в Выборг, чтобы оттуда вернуться в Петербург.

Другой ЛГБТ активист – Алексей Сергеев – доволен поездкой, он считает, что задача выполнена.

То он заявляет – приезжайте к нам все, хоть из Амстердама, а когда мы приехали, говорит – нет, ни одного гея здесь не будет.

- А что, мы погуляли часа два по городу, увидели все, что хотели. Кстати, как приехали, так сразу встретили девушку-лесбиянку, которая жила там до 18 лет, теперь уехала учиться и приезжает к родителям. Она нас увидела, обняла – «Ой, Альянс!» Геи там, конечно, есть, просто город небольшой, и культуры открытости совсем нет. С нами была журналистка «Дождя», у нее была договоренность с мэром города о встрече, и мы тоже хотели поприсутствовать, но не вышло – нас задержали. Это был полный бред, такой агрессии, как в этом магазине, где леденцы фаллические продавали, я нигде не видел. Мы искали эти леденцы в кондитерском отделе – ведь это с них все началось. Глава администрации города обнаружил их тут, в магазине недалеко от школы, приказал изъять в течение 10 минут – и как-то это у него связалось с геями. Возможно, он решил, что если леденцов нет, то и геев тоже нет. Не понимаю, почему он сделал такой вывод. Зато меня поразило, что в городе очень много всякой радуги – и на главном монументе города, и вывеска магазинная с радугой. Город неплохой оказался. Только, видно, там мало народу со стороны приезжает, так что местные на них смотрят с интересом, как на гуманоидов. Я думаю, градоначальнику местному просто грустно, вот он и развлекается. И бюст Ленина у них там замироточил. До этого мэр казался мне довольно деревянным, а теперь я понял, что он настоящий тролль и действует довольно тонко. Жители рассказывали, что раньше у него еще какая-то тема была, может, аборты, а теперь вот на геев переключился и на Ленина. Жаль, два пункта программы нам все-таки осуществить не удалось – пообщаться с этим мэром и посидеть на Лавочке примирения. А в целом мы очень довольны нашей поездкой.

Алексею Сергееву не понравилось одно – что мэр Светогорска заявил журналистам, будто в 2 часа дня геев из города выдворили, тогда как они уехали только в 5.

- Странно, то он заявляет – приезжайте к нам все, хоть из Амстердама, а когда мы приехали, говорит – нет, ни одного гея здесь не будет. Потом опять говорит в комментариях прессе – пусть оформляют документы и приезжают, пожалуйста. Но ведь журналистку «Дождя» тоже выдворили под тем предлогом, что ее редакционное задание не было согласовано с ФСБ.

Теперь гей-туристы собираются обратиться в ФСБ за официальным пропуском в Светогорск и приехать туда еще раз. За пропусками намерена заявиться большая компания – это будет флешмоб «Поход в ФСБ». Но и на этом планы не кончаются – активисты узнали, что глава города Сланцы собирается сделать его чуть ли не гомофобной столицей Ленинградской области, поэтому теперь они всерьез подумывают о том, не посетить ли им вслед за Светогорском еще и Сланцы.