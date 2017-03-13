Участники "Азова" замуровали вход в украинскую "дочку" Сбербанка

Участники организации Гражданский корпус "Азов" замуровали вход и витрины дочернего отделения Сбербанка в Киеве. Активисты установили у входа бетонные блоки, замазанные цементом, а на витринах написали Rusbank.

Члены организации заявили, что будут бессрочно блокировать работу Сбербанка, пока Национальный банк Украины не отнимет его лицензию. Также активисты потребовали принять закон о запрете работы российских банков на Украине.

Ранее в понедельник неизвестные повредили банкоматы российских банков, залив их монтажной пеной.

На минувшей неделе активисты из штаба блокады торговли с неподконтрольными властям Украины районами Донбасса пригрозили остановить работу украинского дочернего отделения Сбербанка. Тогда же неизвестные облили краской и разрисовали фасады отделений Сбербанка в Одессе и Киеве.

9 марта дочернее отделение Сбербанка на Украине заявило об отказе обслуживать физических и юридических лиц с документами, которые были выданы на неподконтрольных украинской власти территориях. Заявление было сделано после того, как Нацбанк Украины пригрозил введением санкций против "дочки" Сбербанка из-за начала обслуживания клиентов, которые предъявляют в качестве удостоверения личности паспорта так называемых "ДНР" и "ЛНР" Сбербанком в России.

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании российскими властями документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, которые контролируют пророссийские сепаратисты.

