Силуанов улыбнулся ипотечникам

Российские валютные ипотечники, которые накануне встречались с министром финансов России Антоном Силуановым, рассчитывают на помощь государства. По словам представителя их группы Ирины Ости, глава Минфина "пообещал найти деньги на программы помощи валютным ипотечникам и привлечь банки к решению их проблем".

Обнадеженные активисты сообщили СМИ, что Силуанов "обещал списать накопленные просроченные проценты и позаботиться о том, чтобы валютных ипотечников не обязывали платить более 50 процентов от зарплаты. Получить помощь Минфина по новой программе можно будет только один раз и только тем, кто брал валютную ипотеку до конца 2014 года".

Позже пресс-служба Минфина уточнила, что "решений или поручений о подготовке или поддержке законодательных инициатив о введении мораториев на погашение ипотеки, о частичном списании задолженности по кредитам в иностранной валюте или об изменении условий обращения взыскания на заложенное имущество не давалось".

Акции валютных ипотечников проходят в России с середины января 2015 года. Из-за резкого обесценивания рубля в конце 2014 года около 20 тысяч российских семей оказались на грани разорения. После многолетних платежей ипотечники остались должны за свои квартиры в разы больше первоначальной суммы кредита. По сведениям Центробанка, задолженность граждан по валютной ипотеке приближается к 120 миллиардам рублей. Между тем, некоторые банки уже обратились в суды, требуя от заемщиков немедленного погашения образовавшейся задолженности под угрозой отъема жилья. Несколько подобных решений уже вынесено.

​На встречу с министром финансов Антоном Силуановым, которая прошла 10 марта, валютные ипотечники, по сообщениям СМИ, буквально прорывались. До этого полиция задержала одну из участниц пикета, Юлию Ермакову, и поместила в автозак. Пикет проходил под лозунгом "Валютная ипотека – раковая опухоль на теле Москвы".

Впрочем, Ирина Ости, одна из присутствовавших на мероприятии активисток, считает, что в ходе встречи министр дал понять, что государство планирует решить проблему валютной ипотеки:

– Общий настрой встречи - позитивный, созидательный, конструктивный. Я хочу отметить, что ни секунды не было потрачено на дурацкие вопросы или ретроспективные вздыхания. И, конечно, очень широкое представительство. Присутствовали представители АИЖК (агентство по ипотечному кредитованию. – РС), генеральный директор АИЖК, операционный директор АИЖК, представители Банка России – достаточно серьезная группа специалистов и экспертов, которым по силам решить проблему. Из основного – вопрос о том, что проблему валютной ипотеки нужно решать.

– О каких механизмах решения этой проблемы говорили конкретно?

– Антон Германович видит, что оператором по разрешению и регулированию проблем валютной ипотеки может стать АИЖК, поскольку у них колоссальный опыт во взаимодействии с банками и так далее. Будет ли вестись действующая программа АИЖК по проблемной рублевой ипотеке или не будет – этого я не знаю. [...] Программа переориентируется на регулирование проблемы именно валютной ипотеки. Причем отдельно мы обратили внимание, что между проблемной рублевой ипотекой и проблемной валютной ипотекой существует колоссальная разница.

Между проблемной рублевой ипотекой и проблемной валютной ипотекой существует колоссальная разница

Проблемная валютная ипотека – это люди, которые готовы платить, готовы вернуться в график платежей, но чтобы это было на разумных посильных условиях, внятных, как договаривались исходно. Далее было предложение непосредственно от Минфина, что принципиальным изменением по отношению к программе АИЖК, как мы ее знали, будет трансформация, переориентирование ее на продуктовый подход. Как я понимаю, это значит, что раньше подход был социальный, то есть смотрели на социальное состояние должников и прочие параметры. Это актуально для рублевой ипотеки. А для валютной ипотеки основным критерием будет являться сам факт наличия у гражданина обязательств по ипотечному кредиту, исчисленному в валюте. И обязательства эти приняты в период до конца 2014 года. Это единственный ключевой критерий. Все остальное – факультативно. Высказывались опасения по поводу скрытой инвестиционной деятельности. Мы предложили, чтобы подход был использован такой же, как при налоговом вычете по приобретению недвижимости, то есть единственный раз в жизни в отношении единственного обязательства. Вроде бы нашли понимание.

– А где АИЖК возьмет средства на помощь валютным ипотечникам?

– Мы этот вопрос, конечно же, задали. Но ответом нам была улыбка. Я поняла, что мужчины как-то договорятся между собой. Помимо всего прочего мы, как ответственные, добросовестные налогоплательщики, высказывали сомнение в целесообразности отвлечения бюджетных средств на то, чтобы исправить профессиональную ошибку банков, которая, в нашем понимании, и создала проблему валютной ипотеки. И говорили о методах и механизмах, которые используются для санации банков. В частности, замещении на балансах банков каких-то реально понесенных банками убытков через, например, ОФЗ. Антон Германович это упомянул. Говорили также и о народных облигациях.

– В СМИ написали, что не всех валютных ипотечников пускали туда. У вас нет ощущения, что с вами встретились просто для того, чтобы поскорее от вас отделаться?

– Нет, конечно. Был организован прием, он готовился давно. Встреча была заявлена в таком формате: министр, люди, кого он пригласит, эксперты и представители заемщиков. Речь не шла о каком-то общем собрании, на котором было бы много людей. Да, действительно, на входе, на улице были кордоны, была полиция, был ОМОН. Но с этим тоже в финале разобрались. Была группа поддержки, она ждали окончания встречи на улице. А на встрече было два человека, как и было заявлено. Встреча прошла в теплой, дружественной обстановке. Ни в коем случае не было ощущения, что ее организовали, чтобы от нас отделаться. Скорее, наоборот, – рассказала активистка движения валютных ипотечников Ирина Ости.

В АИЖК информацию о возможном привлечении агентства к решению проблем ипотечных заемщиков пока не комментируют.

На сайте Минфина появилась информация о том, что по итогам встречи с валютными ипотечниками министр действительно "дал поручение представить дополнительные предложения о настройке действующей системы поддержки ипотечных заемщиков, оказавшихся в трудном положении". В то же время, пресс-служба ведомства уточнила, что "решений или поручений о подготовке или поддержке законодательных инициатив о введении мораториев на погашение ипотеки, о частичном списании задолженности по кредитам в иностранной валюте или об изменении условий обращения взыскания на заложенное имущество на этой встрече не давалось".

О том, в состоянии ли государство в ближайшее время решить проблему валютных ипотечников, Радио Свобода рассказал экономист, финансовый омбудсмен Павел Медведев:

– Государство уже взяло на себя некоторую часть обязательств. Но парадоксальным образом гражданин, на которого эти блага направлены, не может самостоятельно их принять. На это нужно согласие банка. Объявленная правительственная программа не решит всех проблем заемщиков, порядок их задолженностей заметно выше, чем те деньги, которые выделяются. Тем не менее, даже этими деньгами они не могут воспользоваться. Среди обращающихся ко мне людей заметная часть таких, которые умоляют меня убедить банк присоединиться к правительственной программе. И мне это не удается сделать.

– А почему не удается?

– Потому что этого не хотят банки. Почему не хотят – неясно. Некоторые граждане и сотрудники этих банков дают мне понять, что просто из упрямства. Другие говорят, что не из-за упрямства, а потому что программа копеечная, а чтобы проверить, подходит ли гражданин под эту программу, нужно слишком много усилий. Валютных ипотечников не так уж много, особенно если смотреть в каждом отдельном банке, заводить для них какую-то системную деятельность невыгодно. И вот, не урегулированными остаются порядка 20 тысяч случаев валютной ипотеки. На мой взгляд, это чрезвычайно несправедливо и даже парадоксально. Правительство выделило деньги гражданам, а они их должны получать через посредников. А эти посредники не всегда соглашаются посредничать.

– Каковы ваши прогнозы? В ближайшее время как-то удастся решить проблему валютных ипотечников?

Валютных ипотечников всего 22 тысячи, а рублевых ипотечников более 4 миллионов​

– Что значит – решить проблему? Не уверен, что таким образом [через АИЖК] удастся удовлетворить значительную часть ипотечных заемщиков. Обращаю ваше внимание, что валютных ипотечников всего 22 тысячи, а рублевых ипотечников, я думаю, более 4 миллионов. И поток жалоб от последних, конечно, намного больше, – считает финансовый омбудсмен Павел Медведев.

Акции протеста заемщиков по валютной ипотеке начались в декабре 2014 года. Тогда впервые со времен деноминации 1998 года курс национальной валюты упал до отметки 80 рублей 10 копеек за доллар. Заемщики требуют пересчитать их выплаты по ипотеке по курсу валюты, рекомендованному Центральным банком России в октябре 2014 года, – около 40 рублей за доллар.