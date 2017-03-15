Областной суд не стал рассматривать жалобу Навального на приговор

Кировский областной суд не стал рассматривать апелляционную жалобу на приговор оппозиционеру Алексею Навальному и предпринимателю Петру Офицерову, осужденным условно по делу о хищении средств предприятия "Кировлес". Об этом сообщает "Интерфакс".

Суд удовлетворил ходатайство адвокатов, которые просили предоставить защите аудиозапись судебного разбирательства. Материалы возвращены в суд первой инстанции для устранения процессуальных нарушений.

В начале февраля Ленинский районный суд Кирова приговорил Алексея Навального и Петра Офицерова к пяти и четырем годам условного наказания соответственно по делу "Кировлеса". Адвокаты просят суд отменить приговор и прекратить уголовное преследование, так как не видят в материалах дела состава и события преступления.

В 2013 году Алексей Навальный и Петр Офицеров уже были приговорены к условным срокам. Следствие утверждало, что они организовали хищение десяти тысяч кубометров леса, чем нанесли региону ущерб в 16 миллионов рублей. Европейский суд по правам человека признал приговор неправосудным. После его отмены в ноябре 2016 года Верховный суд России направил дело "Кировлеса" на новое рассмотрение.