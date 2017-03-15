В Госдуме предлагают ограничить право на трансляции с судебных заседаний

Государственная дума России в третьем чтении приняла законопроект, ограничивающий право на трансляции судебных заседаний в СМИ и в интернете. Об этом сообщает издание "Медиазона".

Депутаты предлагают внести изменения, согласно которым онлайн-трансляции с открытых судебных слушаний могут вестись только с разрешения судьи. При этом суд получит право ограничивать трансляции по времени, а также указывать место, откуда должна вестись съемка.

В Международной правозащитной группе "Агора" законопроект назвали "самым репрессивным законом в сфере уголовного процесса, принятым в последнее время", отмечает "Медиазона".