На Ямале экс-сотрудники ФСКН осуждены условно по делу о пытках

В Ямало-Ненецком автономном округе трое бывших сотрудников Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) приговорены к условным срокам до пяти лет по обвинению в выбивании показаний из задержанного.

По версии следствия, в феврале 2015 года оперативники проводили проверку в городе Пурпе-1 и задержали мужчину, заподозрив его в употреблении наркотиков. Местный житель добровольно согласился пройти медицинское освидетельствование, в ходе которого подозрения не подтвердились. Тогда сотрудники ФСКН стали выбивать из задержанного показания, используя электрошокер.

Оперативники вины не признали. В мае минувшего года их оправдал районный суд, однако приговор был обжалован и отменен сообщается на сайте регионального следственного управления.