Брянского школьника задержала полиция за поддержку Навального

Школьника из Брянской области, создавшего в соцсетях группу в поддержку оппозиционера Алексея Навального и призывавшего выйти на антикоррупционный митинг 26 марта, забрали в полицию с занятий. Об этом сообщается в группе команды Навального в соцсетях. Имя ученика и номер школы активисты не называют.

В начале марта возглавляемый Навальным Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о дорогостоящей недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева. В публикации утверждается, что она была приобретена незаконным путем.

После этого активисты в десятках городов России подали заявки на проведение акций протеста с требованием расследовать "коррупционные схемы" главы правительства. Столичная мэрия заявку на шествие согласовать отказалась. Администрация Нижнего Новгорода разрешила антикоррупционный митинг, но затем прислала организаторам документ о запрете. Власти Екатеринбурга заявили, что митинг против Медведева "нарушает российскую Конституцию".