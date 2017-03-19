Фильм Навального о Медведеве набрал 10 миллионов просмотров на YouTube

Фильм-расследование оппозиционера Алексея Навального о недвижимости премьер-министра России Дмитрия Медведева набрал более десяти миллионов просмотров на YouTube. Это превышает среднюю аудиторию некоторых программ на федеральных телеканалах.

Возглавляемый Навальным Фонд борьбы с коррупцией опубликовал фильм 2 марта. В расследовании утверждается, что якобы принадлежащая Медведеву элитная недвижимость в России и за её пределами была приобретена незаконным путем. Навальный обвинил премьер-министра в создании "многоуровневой коррупционной схемы", основанной на благотворительных фондах, управляемых его доверенными лицами. В правительстве отказались комментировать эту информацию.

После публикации расследования активисты в десятках городов России подали заявки на проведение акций протеста. Столичная мэрия заявку на шествие согласовать отказалась. Администрация Нижнего Новгорода разрешила антикоррупционный митинг, но затем прислала организаторам документ о запрете. Власти Екатеринбурга заявили, что митинг против Медведева "нарушает российскую Конституцию".