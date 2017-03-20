Минюст подготовит поправки к статье, по которой был осужден Дадин

Правительство России поручило министерству юстиции подготовить поправки к статье Уголовного кодекса, предусматривающей лишение свободы за неоднократное нарушение порядка проведения митингов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заместителя главы Минюста Дмитрия Аристова.

О необходимости внесения изменений в статью говорилось в решении Конституционного суда России по делу оппозиционного активиста Ильдара Дадина – первого осужденного в России на реальный срок (два с половиной года) за нарушения на митингах.

По словам Аристова, на подготовку предложений уйдет примерно три месяца.

Статья 212.1 Уголовного кодекса России предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы для человека, который нарушил правила проведения публичных мероприятий более двух раз в течение полугода. 10 февраля Конституционный суд признал, что статья нуждается в доработке. Суд подчеркнул, что уголовная ответственность должна наступать за действия, создавшие угрозу общественному порядку, а не за формальные нарушения закона о митингах.

За исключение так называемой "статьи Дадина" из Уголовного кодекса ранее высказывалась уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, а также ряд депутатов Госдумы.