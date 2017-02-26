Ильдар Дадин, как ожидается, должен быть освобождён в ближайшие полчаса

В воскресенье 26 февраля в 12.35 по местному времени (08.35 по Москве) в Исправительную колонию номер 5 города Рубцовска Алтайского края прибыла машина спецсвязи, на которой, по данным источников Радио Свобода, в колонию доставлено постановление Верховного суда об отмене приговора активисту Ильдару Дадину.

Верховный суд вынес вердикт еще 22 февраля, однако в колонии всё это время ждали оригинала постановления. Как сообщил по телефону жене Дадина Анастасии Зотовой начальник колонии Иван Ламтюгин, процедура освобождения началась, после получения документов Дадин должен выйти на свободу в течение двух часов.

В январе 2015 против Дадина возбудили уголовное дело по статье 212.1 УК ("Неоднократное нарушение порядка проведения митингов"), 3 февраля поместили под домашний арест, 3 декабря – в СИЗО, а 7 февраля приговорили к трем годам колонии общего режима. 31 марта 2016 апелляционный суд уменьшил срок наказания до 2,5 лет.

Интервью с женой Ильдара Дадина читайте здесь