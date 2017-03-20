Сергей Мохнаткин приговорен еще к двум годам колонии

Суд в Архангельской области приговорил гражданского активиста Сергея Мохнаткина к двум годам колонии строгого режима, признав его виновным в дезорганизации работы исправительного учреждения. Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке активистка Татьяна Пашкевич.

В декабре 2014 года Сергей Мохнаткин был осужден на 4 с половиной года колонии строго режима за применение насилия в отношении сотрудника полиции во время акции на Триумфальной площади в Москве. Уже в колонии против активиста возбудили еще два дела: за оскорбление представителя власти и за дезорганизацию работы колонии.

Это произошло после инцидента 4 марта 2016 года, когда Мохнаткин был избит шестью сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний за отказ ехать в СИЗО без письменного распоряжения о переводе. По версии следствия, заключенный якобы ударил сотрудника колонии. Позже медики обнаружили у Мохнаткина переломы поясничных позвонков.

3 июня городской суд Котласа приговорил активиста дополнительно к 11 месяцам заключения по обвинению в оскорблении представителя власти.