Генпрокуратура утвердила лидеру "Шалтая-Болтая" сделку со следствием

Генпрокуратура России подписала лидеру хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимиру Аникееву сделку со следствием. Об этом рассказал адвокат Аникеева Руслан Коблев.

По словам адвоката, в ближайшее время Аникееву предъявят окончательное обвинение. Ранее Коблев рассказал, что дело в отношении Аникеева рассмотрят в особом порядке без изучения доказательств и свидетелей.

Аникеев обвиняется в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору. 3 марта суд продлил его арест на два месяца.

Группировка "Шалтай-Болтай" стала известна после публикации переписки высокопоставленных чиновников и руководителей крупных компаний. С ней также связывают взлом твиттера и почты премьер-министра России Дмитрия Медведева.

По данным РБК, ФСБ рассмотрит вопрос о признании потерпевшими по делу "Шалтай-Болтай" замначальника управления внутренней политики Кремля Тимура Прокопенко и телеведущего Дмитрия Киселева.

