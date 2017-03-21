"Гарем", "общак" или просто семья

Нынешние крымские власти утверждают, что после «референдума» на полуострове полностью поменялись подходы к укомплектованию властных структур. Практика кумовства и коррупции, «как при Украине», осталась в прошлом, утверждают они. Однако, по подсчетам портала Крым.Реалии, минимум три десятка госуправленцев и депутатов связаны родственными, партийными и бизнес-связями с руководителями аннексированного полуострова.

О том, что кадровая политика подконтрольных России крымских руководителей вызывает вопросы, давно говорят местные политики и общественники. Владимир Гарначук – бывший помощник теперь уже экс-вице-премьера Крыма Михаила Шеремета – подтверждает, что ключевые должности Сергей Аксенов и Владимир Константинов раздавали не по принципу профессионализма, а из-за личных симпатий или по знакомству.

У руля Крыма оказались их друзья, родственники, любовницы. Это вызывало явное недовольство крымчан

«Я наблюдал эти процессы лично. Команда Сергея Аксенова и Владимира Константинова самостоятельно определяла, кого назначать на ключевые должности, и так как они имели представление только об украинской кумовской политике времен президента Виктора Януковича, то у руля Крыма оказались их друзья, родственники, любовницы. Это при мне происходило и вызывало явное недовольство крымчан. Владимир Константинов буквально протащил в депутаты любовниц – фактически это гарем, на мой взгляд. Очень важно понимать, что когда федеральные власти предлагали свою помощь, то их в грубой форме посылали», – рассказывал он в эфире Радио Крым.Реалии.

Глава крымского отделения партии «Коммунисты России» Леонид Грач, в свою очередь, называет нынешнюю команду Аксенова «общаком». О процветании в рядах крымской власти «кумовства и сватовства» говорят и крымские общественники.

Крым.Реалии проанализировали кадровый состав ключевых крымских ведомств и депутатского корпуса, насчитав около трех десятков чиновников и депутатов, которые связаны с Аксеновым и Константиновым прямыми родственными, приятельскими и бизнесовыми связями. Не исключено, что есть и другие должности, которые были укомплектованы посредством скрытых связей и договоренностей.

Вся аксеновская рать

Подконтрольный России премьер Крыма Сергей Аксенов после аннексии трудоустроил во власти почти всю свою родню. Должности также достались его бывшим соратникам по партии «Русское единство» и партнерам по семейному бизнесу.

Отец главы Совмина Валерий Аксенов после выборов в местные советы в 2014 году получил мандат депутата подконтрольного России крымского парламента. Он также является заместителем главы парламентского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Руководство парламентского комитета по имущественным и земельным отношениям доверили Евгении Добрыне. Она приходится свояченицей (сестрой супруги) Сергею Аксенову.

Теща Аксенова – Людмила Добрыня – с 2014 года – член Общественной палаты Крыма, которая «визирует» решения власти от имени крымской общественности.

Теща Аксенова «визирует» решения власти от имени крымской общественности

Недавно российское издание Lenta.ru обнародовало более подробную информацию о родне и бизнес-партнерах Аксенова, которые теперь занимают различные должности на госслужбе. Среди них названы и тесть Аксенова Александр Добрыня, который руководит крымским госучреждением «Экспертно-технический центр», и свояк главы подконтрольного России правительства Крыма (гражданский муж Евгении Добрыни) Андрей Дедюхин, который возглавляет департамент по рыболовству в Минсельхозе правительства Аксенова, а до этого руководил крымским Госкомитетом по рыболовству. Издание также приводит данные о бизнес-партнерах семейства Аксеновых, которые теперь тоже занимают публичные должности. К таковым отнесены депутаты крымского парламента Сергей Бородкин и Николай Высоцкий. «Согласно его биографии, (Высоцкого – КР) был замдиректора ООО «Галс», при Украине контролировалось Людмилой Добрыней, тещей Сергея Аксенова», – пишет издание.

В числе бизнес-партнеров фигурирует бывший заместитель Аксенова, депутат Госдумы России Михаил Шеремет и советник Аксенова Светлана Бабий. Оба они ранее работали в фирме Аксенова «Монолит-плюс». В прошлом руководила фирмой тещи Аксенова и нынешний замминистра финансов подконтрольного России правительства Крыма Наталья Федчун.

К бизнес-партнерам Аксенова издание отнесло председателя комитета конкурентной политики Крыма Артема Зильберварга и его заместителя Ярослава Сливку. А глава подконтрольной России администрации Ялты Андрей Ростенко назван давним знакомым Аксенова.

Трудоустроились в Крыму после аннексии и многие бывшие партийные соратники Аксенова из «Русского единства». В их числе – вице-премьер Дмитрий Полонский, чья супруга теперь является депутатом и реализует масштабный бизнес-проект под патронатом Совмина. Бывший партийный юрист Александр Спиридонов теперь возглавляет Госкомитет по госрегистрации и кадастру Крыма.

Бывшие соратники Аксенова из «Русского единства» Лариса Георгиади, Владимир Бобков и Сергей Шувайников стали депутатами крымского парламента. Андрей Козенко, занимавший кресло вице-спикера крымского парламента, – теперь депутат Госдумы России.

И даже пресс-секретарь партии Екатерина Полончук после аннексии Крыма пошла на повышение и теперь возглавляет управление информации и пресс-службы Аксенова.

​Партнеры и соратники Константинова

Спикер подкконтрольного России крымского парламента Владимир Константинов предпочел окружить себя «старыми крымскими кадрами» – бывшими регионалами, с которыми он прошел не одну избирательную компанию. Также в первых ешелонах крымской власти сейчас работают люди из его строительной корпорации «Укрросбуд» и фирмы «Консоль».

Бывший финансист «Укрросбуда» Елизавета Кожичева ​раньше была секретарем-референтом Константинова в парламенте, а теперь заняла должность министра спорта Крыма.

Министр строительства и архитектуры Крыма Сергей Кононов – бывший «консолевский» руководитель. И первый зампред Госкомитета по охране культурного наследия Крыма Александр Диденко – также выходец из «Консоли».

Бывший финансовый директор «Укрросбуда» Оксана Сергиенко с приходом Константинова в крымский парламент стала его помощником и руководила секретариатом спикера, а с 2014 года – депутатом крымского парламента.

Бюджетным учреждением «Крым-спорт» руководят соучредители Федерации дзюдо и самбо

Бюджетным учреждением «Региональный спортивно-тренировочный центр «Крым-спорт» руководят соучредители крымской Федерации дзюдо и самбо, которую возглавляет Константинов.

В ближайшее партийное окружение главы подконтрольного России крымского парламента еще со времен Партии регионов входят несколько его давних соратников по партиям – сначала Партии регионов, а теперь «Единой России». В их числе – Сергей Федоркин – депутат крымского парламента и ректор Национальной академии природоохранного и курортного строительства, где ранее учился Константинов, является его давним знакомым, депутаты Ольга Сульникова и Ефим Фикс, а также глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.