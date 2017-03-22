Депутат-коммунист просит СК проверить Медведева на коррупцию

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин написал обращение в Следственный комитет с просьбой провести проверку сообщений о коррупции премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Обращение подано на имя главы ведомства Александра Бастрыкина. Копии направлены директору ФСБ, министру внутренних дел и генеральному прокурору России.

Депутат указывает, что не менее 10% граждан России посмотрели и ознакомились с документами о возможной коррупционной деятельности Медведева, однако, "официальные объяснения от представителей действующей власти РФ отсутствуют". По словам Рашкина, Медведев "молчать не имеет права".

В то же время в запросе Рашкин не упоминает ни Фонд борьбы с коррупцией, который в начале марта опубликовал расследование о "тайной империи Медведева", ни главу ФБК Алексея Навального.

Сам Навальный, комментируя запрос Рашкина, заявил, что хотел бы, чтобы все фракции Госдумы заняли такую позицию.