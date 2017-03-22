Навальный отказался от альтернативных площадок для шествия в Москве

Мэрия Москвы предложила оппозиционеру Алексею Навальному провести антикоррупционную акцию 26 марта в Сокольниках или на улице Перерва в Марьино. Сам учредитель Фонда борьбы с коррупция написал у себя на сайте, что не согласен на альтернативные площадки для мероприятия и настаивает на проведении шествия на Тверской улице.

Ранее московские власти отклонили заявку Навального на марш по Тверской и митинг у здания Госдумы. По словам представителей мэрии, акции "нарушат права и интересы граждан". Оппозиционер тогда заявил, что готов продолжить переговоры о другой площадке для проведения мероприятий.

Навальный предложил провести акции с призывом расследовать утверждения Фонда борьбы с коррупцией о том, что глава правительства России Дмитрий Медведев замешан в коррупционных схемах. Фильм, посвященный этим обвинениям, на YouTube набрал уже около 10 миллионов просмотров. Активисты подали заявки на акции 26 марта в десятках городов России; в некоторых власти уже ответили отказом.