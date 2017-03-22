Конец "оттепели" в Беларуси? Эфир в 19:05

Лукашенко подавит протест? Обсуждают Дмитрий Балкунец, Андрей Суздальцев, Ярослав Романчук, Николай Статкевич
Готов ли Александр Лукашенко терпеть массовые протесты населения? Или в стране начинается новая волна репрессий.
Обсуждают политолог Дмитрий Балкунец, экономист Андрей Суздальцев, белорусский экономист, бывший кандидат в президенты Республики Беларусь Ярослав Романчук, лидер незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада), бывший кандидат в президенты Беларуси Николай Статкевич.
Ведет передачу Михаил Соколов.
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