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Конец "оттепели" в Беларуси? Эфир в 19:05

Протесты в Слониме против "Декрета №3"

Протесты в Слониме против "Декрета №3"

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Лукашенко подавит протест? Обсуждают Дмитрий Балкунец, Андрей Суздальцев, Ярослав Романчук, Николай Статкевич

Готов ли Александр Лукашенко терпеть массовые протесты населения? Или в стране начинается новая волна репрессий.

Обсуждают политолог Дмитрий Балкунец, экономист Андрей Суздальцев, белорусский экономист, бывший кандидат в президенты Республики Беларусь Ярослав Романчук, лидер незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада), бывший кандидат в президенты Беларуси Николай Статкевич.

Ведет передачу Михаил Соколов.

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