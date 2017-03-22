В Конгрессе США не исключили, что за Трампом следили после выборов

Глава комитета по разведке Палаты представителей США Девин Нуньес заявил, что Дональд Трамп во время предвыборной кампании несколько раз становился объектом скрытого наблюдения спецслужб. Об этом сообщает Reuters.

Это была "обычная, стандартная слежка", которая велась на законных основаниях, утверждает Нуньес. Он отметил, что в тех отчетах о наблюдении за Трампом, с которыми он ознакомился, не было сведений о связях президента или членов его команды с Россией. Однако, по словам Нуньеса, это не означает, что таких документов не существует в принципе.

Нуньес также выразил беспокойство в связи с тем, что спецслужбы могли продолжить наблюдение за Трампом уже после выборов. Он намерен представить документы о прослушивании администрации Дональда Трампа.