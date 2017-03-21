Контакты Трампа под лупой ФБР

В понедельник в комитете по делам разведки Палаты представителей Конгресса США прошли первые публичные слушания о вмешательстве России в американский избирательный процесс, в которых участвовали директор ФБР Джеймс Коми и директор Национального агентства безопасности Майк Роджерс. Во время слушаний не было вскрыто никаких новых фактов, касающихся российских кибератак в США. Главной новостью стало заявление директора ФБР о том, что его агентство ведет расследование возможного взаимодействия людей из окружения Дональда Трампа и представителей Кремля во время президентской кампании.

Директор ФБР Джеймс Коми и глава Агентства по национальной безопасности Майк Роджерс объявили в самом начале слушаний о том, что они не могут публично обсуждать ни различные сообщения в прессе, касающиеся незаконной российской деятельности в США, ни любую информацию, связанную с деятельностью людей, потенциально причастных к этой истории. И твердо следовали этому правилу, не ответив ни на один вопрос законодателей, касавшийся деталей расследования, ведущегося американскими спецслужбами. Как стало ясно, главная новость слушаний содержалась в неожиданном признании, сделанном директором ФБР во вступительном слове:

– Мне было дано разрешение министерством юстиции подтвердить, что ФБР, как организация, занимающаяся контрразведкой, расследует попытки российского правительства вмешаться в президентские выборы 2016 года, включая расследование природы любых связей между людьми, имеющими отношение к избирательному штабу Трампа и российского правительства. А также расследование того, была ли координация между штабом и российской стороной.

Хотя американская пресса сообщила несколько месяцев назад о том, что американские спецслужбы интересуются связями людей из окружения кандидата Трампа с российскими представителями, публичное подтверждение этого факта директором ФБР было воспринято некоторыми законодателями как жест, свидетельствующий о том, что расследование может привести к неожиданным последствиям. Пресс-секретарь Белого дома в ответ на вопрос об этом признании директора ФБР заявил, что это расследование подтвердит ложность предположений о связях людей, близких Дональду Трампу с Россией. Он сослался на заявление бывшего главы американской разведки Джеймса Клэппера, ушедшего в отставку в январе, о том, что он не видел никаких разведданных, подтверждающих такие связи. Однако глава комитета Конгресса по делам разведки Девин Нуньес воспринял это известие по-иному. Он призвал директора ФБР как можно скорее завершить расследование. «Над людьми, которые осуществляют важную работу по управлению нашей страной, собралось теперь темное облако. Поэтому, чем быстрее вы доберетесь до сути дела, тем будет лучше для всех американцев», - сказал конгрессмен Нуньес, подытоживая слушания.

Еще одной заметной новостью слушаний стало заявление главы ФБР о том, что у него нет данных о том, что американские спецслужбы вели прослушивание штаб-квартиры кандидата Трампа по указанию президента Обамы, о чем около двух недель назад сообщил президент Трамп. Никто из американских президентов не может отдать подобное указание самостоятельно, минуя определенные законом процедуры, заверил законодателей Джеймс Коми.

Большую часть слушаний, затянувшихся на пять с половиной часов, заняли выступления самих законодателей. Осознавая, что им не придется услышать на публичных слушаниях из уст глав спецслужб никаких сенсационных откровений, конгрессмены воспользовались возможностью, чтобы еще раз представить американцам свою трактовку истории российского вмешательства в американский избирательный процесс.

Конгрессмен Эдам Шифф, глава демократов в комитете по делам разведки, в своем выступлении привел данные о контактах нескольких людей из ближайшего окружения кандидата Трампа с высокопоставленными россиянами в ключевой момент президентской кампании прошлым летом, и задал вопрос: является ли случайным, например, то, что через два дня после того, как советник Дональда Трампа Роджер Стоун предсказал обнародование электронной переписки Хиллари Клинтон, которая была выкрадена российскими хакерами, она действительно появилась на сайте Wikileaks. «Возможно ли, что эти события и отчеты не имеют никакого отношения друг к другу и представляют собой лишь несчастливое совпадение? Да, это возможно, – сказал Шифф. – Но также возможно, а, может быть, даже более возможно, что они не случайны, что между ними есть связь… Мы этого пока не знаем, и мы обязаны выяснить это».

Республиканцы, соглашаясь с необходимостью докопаться до сути происходящего, взяли на слушаниях единую линию, добиваясь от руководства спецслужб ответов на вопрос, каким образом секретная информация, касающаяся разных деятелей администрации Трампа, при этом не всегда достоверная, становится достоянием прессы? Они даже предположили, что за этими разоблачениями могут стоять бывшие высокопоставленные чиновники администрации Барака Обамы, пытающиеся подорвать администрацию Трампа.

Как считает собеседник Радио Свобода сотрудник Американского внешнеполитического совета в Вашингтоне Стивен Бланк, заявление директора ФБР Джеймса Коми о расследовании российского вмешательства в американский избирательный процесс и связях советников Дональда Трампа с Россией крайне важно:

Я не исключаю варианта заведения уголовных дел в отношении некоторых из этих людей

– Как сам Коми сказал, его агентство обычно не сообщает о ведении расследований до их завершения. То, что он поступился правилом в этом случае, признав, что он не знает, когда закончится нынешнее расследование, очень необычно. Он не представил никаких подробностей, но мы можем с большой долей уверенности предположить, что люди из окружения Трампа оказались объектом внимания в ходе расследования американскими спецслужбами российских операций в США. Мы знаем, что Майкл Флинн, бывший советник президента Трампа по национальной безопасности, бывший советник кандидата Трампа Картер Пейдж входили в контакты с россиянами. Бывший советник Трампа Роджер Стоун сам признал свои связи с главой Wikileaks Джулианом Ассанжем. Эти контакты подтверждаются разными источниками. Означает ли это, что они вступили в некий сговор, это другой вопрос. Но здесь явно немало дыма и конгрессмен-демократ Эдам Шифф действует, исходя из того, что нет дыма без огня. Интересен и еще один поворот этой истории. Как известно, сам президент Трамп призвал расследовать данные о прослушивании его избирательного штаба американскими спецслужбами. Глава ФБР говорит о том, что у него нет информации о таком прослушивании. Но парадокс заключается в том, что если такое прослушивание имело место, то только из-за подозрений о связях людей Трампа с Россией. Все это обещает новые слушания. И я не исключаю варианта заведения уголовных дел в отношении некоторых из этих людей, – говорит Стивен Бланк.

И демократы, и республиканцы, и главы американских спецслужб сошлись на этих слушаниях в одном: нет сомнений в том, что Кремль пытался вмешаться в американские президентские выборы и он наверняка не оставит этих попыток в будущем, а такие действия нельзя оставлять без последствий.