Минкомсвязи предлагает разрешить свастику в искусстве и науке

Министерство связи и массовых коммуникаций России вынесло на общественное обсуждение законопроект, предлагающий разрешить использование нацистской символики, в том числе свастики, в произведениях науки, литературы и искусства. Об этом сообщает Newsru.com. В действующем законодательстве нет никаких исключений, в результате под запрет попадают даже фильмы о Великой Отечественной войне.

Ранее центр "Сова" сообщал, что в стране растет число приговоров, вынесенных за демонстрацию нацистской символики. Так, в 2016 году по соответствующей административной статье было наказано 128 человек, тогда как годом ранее - 73.

Дискуссия о несовершенстве законодательства о запрете пропаганды нацизма разгорелась в 2015 году, когда из детского магазина на Лубянке изъяли игрушечных солдатиков в нацистской форме. Тогда же заместитель министра связи Алексей Волин предложил создать экспертную группу по борьбе с пропагандой нацистской символики. По мнению чиновника, она должна "профессионально и непредвзято" разбираться с каждым конкретным случаем и предшествовать жалобам в прокуратуру.

В России пропаганда нацистской символики запрещена законом. За демонстрацию запрещенной атрибутики предполагается наказание в виде штрафа или ареста до 15 суток.

В Германии нацистская символика запрещена отдельным параграфом Уголовного кодекса. Однако закон не применяется, когда указанные материалы используются в качестве исторического источника или для реконструкции исторических событий.