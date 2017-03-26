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Археология

Война с хрущевками. Эфир в 20:05

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Кому нужна "реновация" Москвы?

Москва объявила о крупнейшей программе сноса жилья 1950-70х годов и переселении сотен тысяч людей в новостройки. Чем были для советских людей "хрущевки" и панельные дома, кому выгоден нынешний мегапроект по расселению, и как быть с правами собственности на жилье? Гости программы - Петр Иванов, социолог города, преподаватель МВШСЭН и Елена Гонсалес, архитектурный критик. Эфир в 20:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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