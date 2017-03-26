Война с хрущевками. Эфир в 20:05

Москва объявила о крупнейшей программе сноса жилья 1950-70х годов и переселении сотен тысяч людей в новостройки. Чем были для советских людей "хрущевки" и панельные дома, кому выгоден нынешний мегапроект по расселению, и как быть с правами собственности на жилье? Гости программы - Петр Иванов, социолог города, преподаватель МВШСЭН и Елена Гонсалес, архитектурный критик. Эфир в 20:05.