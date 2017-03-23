Медведев ответил на слова Путина о гриппе: "Да я и не болел"

Глава правительства России Дмитрий Медведев опроверг информацию о своей болезни, о чем ранее заявлял президент страны Владимир Путин. "Да я и не болел", – заявил премьер-министр на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в области автоперевозок в ответ на поздравление одного из участников встречи с выздоровлением, передает "Интерфакс".

14 марта Путин на совещании с членами правительства сообщил, что Медведев заболел гриппом. "Дмитрия Анатольевича не уберегли", – заявил тогда глава государства. Перед этим оппозиционер Алексей Навальный призвал своих сторонников по всей России выйти на акции протеста с требованием отставки главы правительства в связи с его возможной причастностью к коррупции.