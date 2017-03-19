Брянск: от школьника требуют отказаться от участия в акции 26 марта

В Брянской области полицейские потребовали от школьника Максима Лосева, задержанного накануне за намерение участвовать в антикоррупционном митинге 26 марта, удалиться из группы во "ВКонтакте", посвященной мероприятию, а также отказаться от участия в самой акции. Об этом после разговора с молодым человеком сообщил оппозиционер Алексей Навальный.

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Лосева задержали после того, как он сделал репост информации о митинге с требованием расследовать "коррупционные схемы" главы правительства Дмитрия Медведева. Школьника забрали в полицию прямо во время уроков. В этот же день директор и одна из преподавателей школы №1 в поселке Погар провели с одноклассниками Лосева "беседу", в ходе которой предостерегли молодых людей от просмотра роликов Навального и участия в протестных акциях.

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После этого на сайте Change.org появилась петиция с требованием уволить директора и преподавателя школы за нарушение федерального закона "Об образовании", согласно которому учителям запрещается использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических решений. Петицию подписали уже более 10 тысяч человек.

Фонд борьбы с коррупцией ранее опубликовал расследование о незадекларированной элитной недвижимости Медведева. Навальный обвинил премьер-министра в создании "многоуровневой коррупционной схемы", основанной на благотворительных фондах, которыми управляют его доверенные лица. Ни Медведев, ни его представители не прокомментировали эту информацию. В связи с этим Навальный призвал своих сторонников 26 марта выйти на протестные акции.

Заявки на проведение митингов подали активисты в десятках городов России. Столичная мэрия отказалась согласовывать мероприятие. В Нижнем Новгороде акцию сначала разрешили, однако затем власти прислали организаторам документ о запрете. В Екатеринбурге заявили, что митинг против коррупции "нарушает российскую Конституцию".