Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Оргкомитет Евровидения предложил транслировать выступление Самойловой

Российская певица Юлия Самойлова

Российская певица Юлия Самойлова

Смотреть комментарии

Организаторы музыкального конкурса Евровидение предложили Первому каналу транслировать выступление участницы от России Юлии Самойловой в прямом эфире по спутнику. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте конкурса.

Организаторы конкурса выразили надежду, что украинские власти позволят выступить всем участникам в Киеве.

Накануне стало известно, что Самойловой на три года запретили въезд на Украину, так как она нарушила украинское законодательство, выступив в аннексированном Крыму в 2015 году. Организаторы конкурса Евровидение заявили, что разочарованы решением Украины. В Кремле заявили, что это наносит удар по престижу музыкального конкурса.

Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске. На конкурсе она должна была выступить с песней Flame is Burning.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG