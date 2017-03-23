Оргкомитет Евровидения предложил транслировать выступление Самойловой

Организаторы музыкального конкурса Евровидение предложили Первому каналу транслировать выступление участницы от России Юлии Самойловой в прямом эфире по спутнику. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте конкурса.

Организаторы конкурса выразили надежду, что украинские власти позволят выступить всем участникам в Киеве.

Накануне стало известно, что Самойловой на три года запретили въезд на Украину, так как она нарушила украинское законодательство, выступив в аннексированном Крыму в 2015 году. Организаторы конкурса Евровидение заявили, что разочарованы решением Украины. В Кремле заявили, что это наносит удар по престижу музыкального конкурса.

Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске. На конкурсе она должна была выступить с песней Flame is Burning.

