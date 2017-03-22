Организаторы Евровидения "разочарованы" недопуском Самойловой

Организаторы конкурса "Евровидение-2017" разочарованы решением Украины не пускать в страну участницу от России Юлию Самойленко. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте конкурса.

"Мы должны уважать местные законы принимающей страны, однако мы глубоко разочарованы в этом решении, так как оно идет вразрез с духом конкурса", - говорится в сообщении. Организаторы пообещали "продолжить диалог с украинскими властями", чтобы все участники конкурса смогли беспрепятственно выступить на нем.

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин назвал решение не пускать Самойлову на Украину "бесчеловечным актом".

О том, что Самойловой на три года запретили въезд на Украину, сообщила представитель СБУ Елена Гитлянская. В 2015 году Самойлова выступала в аннексированном Крыму, таким образом, нарушив украинское законодательство, согласно которому посещение полуострова возможно только с разрешения Киева.

Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске. На конкурсе она должна была выступить с песней Flame is Burning.

