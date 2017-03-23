В Саранске задержан организатор антикоррупционного митинга 26 марта

В Саранске полицейские задержали 18-летнего Кирилла Матявина, организатора антикоррупционного митинга 26 марта. Об этом в соцсети "ВКонтакте" сообщили его соратники. По их словам, задержание Матявина произошло около его дома, когда к молодому человеку подошла неизвестная и закричала, что ее бьют. В настоящее время молодой человек находится в полиции.

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Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в начале марта опубликовал расследование о незадекларированной недвижимости главы правительства России Дмитрия Медведева и его возможной причастности к коррупции. Фильм "Он вам не Димон" набрал на YouTube уже более 10 миллионов просмотров, однако ни премьер-министр, ни его представители до сих пор не ответили на предъявленные обвинения. В связи с этим оппозиционер Алексей Навальный призвал своих сторонников по всей России 26 марта выйти на акции протеста.

О намерении провести антикоррупционные митинги заявили активисты почти в 100 городах России; в некоторых из них власти уже ответили отказом. В Саранске митинг также не был согласован. Матявин подал жалобу на отказ в проведении акции. Рассмотрение обращения было назначено на 24 марта.