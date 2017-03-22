Навальный обещает помочь всем задержанным на акциях 26 марта

Оппозиционер Алексей Навальный пообещал оказать юридическую помощь всем, кто будет незаконно задержан в городах России на антикоррупционных митингах 26 марта. Как заявил политик в своем блоге, каждое задержание он будет обжаловать в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в начале марта опубликовал расследование о незадекларированной недвижимости главы правительства России Дмитрия Медведева и его возможной причастности к коррупции. Фильм "Он вам не Димон" набрал на YouTube уже более 10 миллионов просмотров, однако ни премьер-министр, ни его представители до сих пор не ответили на предъявленные обвинения, а ни один федеральный российский телеканал не рассказал о расследовании ФБК. В связи с этим Навальный призвал своих сторонников по всей России 26 марта выйти на акции протеста с требованием расследовать преступления Медведева.

О намерении провести антикоррупционные митинги заявили активисты почти в 100 городах России; в некоторых власти уже ответили отказом. В среду в офис Фонда борьбы с коррупцией пришли полицейские. Они зачитали соратникам Навального "предупреждение о недопустимости противоправных действий" в связи с предстоящими акциями в регионах.

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