Красноярск: преподавателя уволили за показ фильма "Он вам не Димон"

В Красноярске преподавателя Сибирского федерального университета (СФУ) Михаила Константинова заставили уволиться после того, как он показал студентам фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о незадекларированной недвижимости главы правительства России Дмитрия Медведева. Об этом сообщает красноярское интернет-издание "Проспект Мира".

Константинов преподавал в СФУ философию и культурологию. Стаж его научно-педагогической деятельности составляет 24 года. По словам самого Константинова, руководство университета заставило его уволиться после доноса одного из студентов, который присутствовал на показе фильма "Он вам не Димон" о причастности Медведева к коррупции.

В СФУ подтвердили информацию об увольнении Михаила Константинова. В университете при этом заявляют, что мужчина покинул вуз по собственному желанию. Версию о том, что увольнение связано с показом фильма ФБК, в СФУ назвали "странной".

Ранее оппозиционный политик Алексей Навальный призвал сторонников по всей России организовать в своих городах митинги с требованием расследовать возможную причастность Медведева к коррупции. К настоящему моменту акции согласованы в шести городах, еще в 50 поданы уведомления о проведении мероприятия.

Фильм-расследование Навального о "коррупционных схемах" Медведева набрал на YouTube уже более 10 миллионов просмотров. Глава правительства до сих пор не ответил на предъявленные ему обвинения, а ни один федеральный российский телеканал не рассказал о расследовании.