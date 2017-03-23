Американский генерал не исключает, что Москва поставляет оружие талибам

Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал армии Кертис Скапарротти отметил растущее российское влияние на афганских талибов, и высокую вероятность того, что Москва снабжает исламистов, действующих на юге Афганистана.

Генерал заявил, что наблюдает усиливающееся влияние России в последнее время и, возможно, даже поставки оружия талибам. Об этом он заявил в Сенатском комитете по вооруженным силам. Кертис Скапарротти не уточнил, какие виды поставок направляются талибам или какова прямая роль России.

Руководство талибов сообщило агентству Рейтер, что группировка имеет важные контакты с Москвой по крайней мере с 2007 года, но добавили, что участие России не выходит за рамки «моральной и политической поддержки».

Российские официальные лица отрицают, что оказывают помощь талибам, которые занимают большую территорию Афганистана и наносят большие потери правительственным силам. Россия утверждает, что ограниченные контакты с представителями талибов сводятся к тому, чтобы они оказались за столом переговоров.

По оценкам США, правительственные войска контролируют менее 60 процентов Афганистана. Другю часть страны контролируют повстанцы, которые пытаются восстановить исламский закон повсюду после их свержения в 2001 году. В четверг сообщалось, что талибы захватили стратегический район Сангин в южной афганской провинции Гильменд.

Главный американский командующий в Афганистане генерал Джон Николсон заявил в прошлом месяце, что Афганистан находится в «тупиковой ситуации» и что для повышения эффективности действующей там под руководством НАТО учебно-консультативной миссии потребуются тысячи дополнительных военнослужащих.

С начала войны в 2001 году в боях было убито более 1800 американских военных.