СМИ опубликовали имя и фото предполагаемого убийцы Вороненкова

Украинское издание "Обозреватель" опубликовало фотографию и имя предполагаемого убийцы бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.

По данным издания, его зовут Павел Паршов. Официального подтверждения этой информации нет.

Имя Паршова есть в базе разыскиваемых преступников украинского МВД, его обвиняют в фиктивном предпринимательстве и легализации доходов, полученных преступным путем. Он находится в розыске с 2011 года. Согласно данным с сайта МВД Украины, Паршов родился в Днепропетровске (теперь называется Днепр) в 1988 году.

Ранее сообщалось, что убийца Вороненкова гражданин Украины и что у него нашли удостоверение участника боевых действий, выданное Национальной гвардией Украины.

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в центре Киева в четверг, 23 марта. Убийца был ранен охранником и впоследствии скончался в больнице.

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство "актом государственного терроризма со стороны России". В Москве гибель Вороненкова не комментируют.

Денис Вороненков осенью прошлого года эмигрировал на Украину, опасаясь уголовного преследования в России. В декабре он получил украинское гражданство и дал показания по делу о государственной измене бывшего президента страны Виктора Януковича.