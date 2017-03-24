Казань: суд признал незаконным запрет митинга против коррупции

Суд в Казани в пятницу признал незаконным отказ городского исполнительного комитета в согласовании митинга против коррупции 26 марта, провести который призвал оппозиционер Алексей Навальный. Об этом в своем твиттере сообщила Эльвира Дмитриева, оспорившая решение городских властей как незаконное.

Иск был подан после того, как исполком запретил проводить акцию, заявив, что все площадки заняты, и не предложил альтернативы.

В Томске мэрия согласовала акцию, хотя перед этим власти тоже заявляли, что все площадки заняты. На них должны были пройти акции прокремлевских организаций "Молодая Гвардия Единой России" и "Национально-освободительное движение", пишет "Тайга.инфо".

Издание сообщает, что под различными предлогами заявки на проведение акций, намеченных на 26 марта, отклонили власти Улан-Удэ, Барнаула, Красноярска и Новосибирска. Мэрия Кемерово предложила активистам собраться у старого аэропорта на окраине города. В Новокузнецке и Иркутске организаторов также отправили на альтернативные площадки.

В Чите митинг на 100 человек разрешили, но заявителя перед этим допрашивали сотрудники центра по противодействию экстремизму.

Заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой в пятницу заявил, что полиция не будет нести ответственности за "возможные негативные последствия" массовых акций 26 марта, если мероприятия не будут согласованы с властями.

О намерении провести антикоррупционные митинги заявили активисты почти в 100 городах России. Это произошло после публикации фильма-расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства России Дмитрия Медведева и его возможной причастности к коррупции.