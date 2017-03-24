Зюганов назвал Навального "молодым, но трезвым Ельциным"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал оппозиционера Алексея Навального "трезвым Ельциным". В заявлении на сайте партии говорится, что основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией не мог провести расследование об элитной недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева без помощи американских спецслужб.

"Навальный – это молодой Ельцин, только трезвый. Однако литературная упаковка у него хорошая. Полистайте его огромный доклад — такой доклад могли подготовить только три института ЦРУ с применением космической техники", заявил Зюганов.

В пятницу стало известно, что КПРФ инициировала парламентскую проверку фактов, изложенных в расследовании Фонда борьбы с коррупцией. По словам Зюганова, российские власти должны дать "внятный ответ".

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о незадекларированной недвижимости главы правительства России Дмитрия Медведева и его возможной причастности к коррупции. В связи с отсутствуем реакции премьер-министра Навальный призвал своих сторонников по всей России 26 марта выйти на антикоррупционные митинги. О намерении провести выйти на демонстрации заявили активисты почти в 100 городах России.