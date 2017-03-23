Мэрия: митинг 26 марта в центре Москвы будет незаконным

Власти Москвы не согласовали ни одну из пяти заявок о проведении митинга в центре столицы 26 марта. Об этом "Интерфаксу" рассказал представитель мэрии Москвы.

По его словам, организаторы митинга отказались от проведения митинга в Марьине или в парке "Сокольники", в связи с чем митинг в центре города будет считаться незаконным.

Ранее московские власти отклонили заявку Навального на марш по Тверской и митинг у здания Госдумы. По словам представителей мэрии, акции "нарушат права и интересы граждан". Навальный заявил, что не согласен на альтернативные площадки для мероприятия и настаивает на проведении шествия на Тверской улице. Он обещал оказать юридическую помощь всем, кто будет незаконно задержан в городах России на антикоррупционных митингах 26 марта.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в начале марта опубликовал расследование о незадекларированной недвижимости главы правительства России Дмитрия Медведева и его возможной причастности к коррупции. В связи с отсутствуем реакции премьер-министра Навальный призвал своих сторонников по всей России 26 марта выйти на акции протеста с требованием расследовать информацию о недвижимости Медведева. О намерении провести антикоррупционные митинги заявили активисты почти в 100 городах России.

В среду в офисе Фонда борьбы с коррупцией полицейские зачитали соратникам Навального "предупреждение о недопустимости противоправных действий" в связи с предстоящими акциями в регионах.

