Власти угрожают привлечь к ответственности участников акций 26 марта

Роскомнадзор потребовал от главы предвыборного штаба Алексея Навального - Леонида Волкова предупредить всех читателей его блога о незаконности запланированного на 26 марта "мероприятия" на улице Тверская и возможной ответственности за участие в нём.

В своём блоге Волков приводит полный текст полученного письма, в котором Роскомнадзор ссылается на представление генеральной прокуратуры.

В ответ Леонид Волков заявляет, что все запланированные на 26 марта антикоррупционные акции в Москве и ещё в ста городах России проводятся в полном соответствии с законом.

Накануне стало известно, что власти согласовали лишь 24 митинга.

Во многих случаях организаторы отказались от предложенных властями альтернативных местах проведения акций - на окраинах городов.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией, созданный Алексеем Навальным, опубликовал расследование о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева и его возможной причастности к коррупции. Премьер-министр не отреагировал на обвинения, после чего Навальный призвал своих сторонников по всей России 26 марта выйти на митинги против коррупции.