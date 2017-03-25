Власти угрожают привлечь к ответственности участников акций 26 марта

Роскомнадзор потребовал от главы предвыборного штаба Алексея Навального - Леонида Волкова предупредить всех читателей его блога о незаконности запланированного на 26 марта "мероприятия" на улице Тверская и возможной ответственности за участие в нём.
В своём блоге Волков приводит полный текст полученного письма, в котором Роскомнадзор ссылается на представление генеральной прокуратуры.
В ответ Леонид Волков заявляет, что все запланированные на 26 марта антикоррупционные акции в Москве и ещё в ста городах России проводятся в полном соответствии с законом.
Накануне стало известно, что власти согласовали лишь 24 митинга.
Во многих случаях организаторы отказались от предложенных властями альтернативных местах проведения акций - на окраинах городов.
В начале марта Фонд борьбы с коррупцией, созданный Алексеем Навальным, опубликовал расследование о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева и его возможной причастности к коррупции. Премьер-министр не отреагировал на обвинения, после чего Навальный призвал своих сторонников по всей России 26 марта выйти на митинги против коррупции.
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