По тысяче арестованных в Москве и Минске

Все, что нужно знать рано утром 27 марта
Доброе утро!
Свободу на баррикадах в московском изводе вы уже, конечно, видели, но любоваться этой карточкой можно бесконечно.
Здесь – монолог героини этой фотографии, а здесь – подборка кадров из разных городов России.
Акция, выйти на которую призвал Алексей Навальный, получилась неожиданно масштабной. Второй неожиданностью стал возраст участников: на улицы вышла молодежь, на полную аполитичность которой так много сетовали комментаторы. Митинги и шествия состоялись примерно в сотне российских городов.
В регионах акция прошла относительно спокойно: во Владивостоке задержали больше 30 человек, в Южно-Сахалинске – пять, в Новосибирске и Томске акции вообще были согласованы властями. Исключениями стали Махачкала и Краснодар: там, и там задержали больше ста человек.
В Петербурге на Марсовом поле собралось, по оценкам участников, от восьми до десяти тысяч человек. Постояв там час, люди двинулись на Дворцовую площадь, где с криками “Долой царя!” символически “взяли Зимний”, после чего разбрелись кто куда: часть пошла к Мариинскому дворцу на Исаакиевскую площадь, часть – по Невскому. И только на площади Восстания начались массовые задержания: всего в автозаках оказались 131 человек.
В Москве, где на акцию вышло не менее 15 тысяч человек, полиция действовала жестко. По итогам дня задержаны около тысячи человек, многие из них провели ночь в полиции. Фонд борьбы с коррупцией задержан в полном составе: Навальному дали помитинговать примерно три минуты (суд над ним назначен на 9 утра), затем в офис ФБК, откуда Леонид Волков вел трансляцию об акциях протеста с включениями из разных городов, стала наведываться полиция. В итоге во всем здании вырубили свет (что не помешало продолжению трансляции – по резервной схеме). Всех находившихся там сотрудников увезли в отделение, а в помещении стали проводить обыск. Ближе к ночи оттуда вынесли всю технику, дверь опечатали. Руководителя московского отделения Партии прогресса Николая Ляскина отвезли в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Заведено уголовное дело за посягательство на жизнь полицейского – им занимается центральный аппарат Следственного комитета. Госдеп призвал немедленно отпустить всех задержанных.
Хорошие репортажи из Москвы здесь и здесь, хорошие онлайны со множеством фотографий – тут и тут.
Российский премьер Дмитрий Медведев, расследование о “благотворительных фондах” которого стало поводом для вчерашних митингов, весь день катался на лыжах.
В субботу в Минске оппозиция праздновала День воли – годовщину создания Белорусской Народной Республики в 1918 году. Там полиция действовала еще решительнее, чем в Москве. Все закончилось сотнями задержаний. Когда в воскресенье люди вышли на улицы, чтобы поддержать задержанных, начались новые задержания. Общее число – тоже около тысячи. Лукашенко сказал, что “белорусский майдан” ему не нужен. Госдеп осудил задержания.
В Киеве в субботу похоронили бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова, убитого 23 марта.
Лидеры стран Евросоюза провели в Риме неформальный саммит в честь 60-летия Римского договора, с подписания которого началась история ЕС. Подписана декларация о будущем Европы – уже без Великобритании. В Лондоне прошел марш против брекзита (ожидается, что Тереза Мэй начнет официальную процедуру на этой неделе), а в Польше, грозившейся не подписывать декларацию, – митинги в поддержку ЕС.
На парламентских выборах в Болгарии победила проевропейская партия.
Три ссылки не о политике:
Искренне ваши,
Семь-сорок
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