По тысяче арестованных в Москве и Минске

Доброе утро!

Свободу на баррикадах в московском изводе вы уже, конечно, видели, но любоваться этой карточкой можно бесконечно.

Здесь – монолог героини этой фотографии, а здесь – подборка кадров из разных городов России.

Акция, выйти на которую призвал Алексей Навальный, получилась неожиданно масштабной. Второй неожиданностью стал возраст участников: на улицы вышла молодежь, на полную аполитичность которой так много сетовали комментаторы. Митинги и шествия состоялись примерно в сотне российских городов.

В регионах акция прошла относительно спокойно: во Владивостоке задержали больше 30 человек, в Южно-Сахалинске – пять, в Новосибирске и Томске акции вообще были согласованы властями. Исключениями стали Махачкала и Краснодар: там, и там задержали больше ста человек.

В Петербурге на Марсовом поле собралось, по оценкам участников, от восьми до десяти тысяч человек. Постояв там час, люди двинулись на Дворцовую площадь, где с криками “Долой царя!” символически “взяли Зимний”, после чего разбрелись кто куда: часть пошла к Мариинскому дворцу на Исаакиевскую площадь, часть – по Невскому. И только на площади Восстания начались массовые задержания: всего в автозаках оказались 131 человек.





В Москве, где на акцию вышло не менее 15 тысяч человек, полиция действовала жестко. По итогам дня задержаны около тысячи человек, многие из них провели ночь в полиции. Фонд борьбы с коррупцией задержан в полном составе: Навальному дали помитинговать примерно три минуты (суд над ним назначен на 9 утра), затем в офис ФБК, откуда Леонид Волков вел трансляцию об акциях протеста с включениями из разных городов, стала наведываться полиция. В итоге во всем здании вырубили свет (что не помешало продолжению трансляции – по резервной схеме). Всех находившихся там сотрудников увезли в отделение, а в помещении стали проводить обыск. Ближе к ночи оттуда вынесли всю технику, дверь опечатали. Руководителя московского отделения Партии прогресса Николая Ляскина отвезли в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Заведено уголовное дело за посягательство на жизнь полицейского – им занимается центральный аппарат Следственного комитета. Госдеп призвал немедленно отпустить всех задержанных.

Хорошие репортажи из Москвы здесь и здесь, хорошие онлайны со множеством фотографий – тут и тут.

Российский премьер Дмитрий Медведев, расследование о “благотворительных фондах” которого стало поводом для вчерашних митингов, весь день катался на лыжах.

В субботу в Минске оппозиция праздновала День воли – годовщину создания Белорусской Народной Республики в 1918 году. Там полиция действовала еще решительнее, чем в Москве. Все закончилось сотнями задержаний. Когда в воскресенье люди вышли на улицы, чтобы поддержать задержанных, начались новые задержания. Общее число – тоже около тысячи. Лукашенко сказал, что “белорусский майдан” ему не нужен. Госдеп осудил задержания.

В Киеве в субботу похоронили бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова, убитого 23 марта.

Лидеры стран Евросоюза провели в Риме неформальный саммит в честь 60-летия Римского договора, с подписания которого началась история ЕС. Подписана декларация о будущем Европы – уже без Великобритании. В Лондоне прошел марш против брекзита (ожидается, что Тереза Мэй начнет официальную процедуру на этой неделе), а в Польше, грозившейся не подписывать декларацию, – митинги в поддержку ЕС.

На парламентских выборах в Болгарии победила проевропейская партия.

Три ссылки не о политике:

Все читали “Историю безумия” Мишеля Фуко, но там, конечно же, о России ни слова. Здесь Ирина Сироткина рассказывает, как процесс превращения домов для умалишенных в психиатрические клиники проходил в отечестве и как революция повлияла на психиатрию.

“Молодые матери и близкие им люди, возможно, не удивятся этому факту: при беременности мозг на самом деле уменьшается – на несколько месяцев”. Отрывок из книги Кэтрин Эллисон “Мамин интеллект”, в которой она доказывает, что рождение ребенка на самом деле делает мать умнее. (Просто этого не видно, пока она не выспится как следует).

“За этою несколько бирюковатою внешностью скрывалось, однако ж, очень доброе сердце. Краевского прославили кремнем, скаредом, жадным к деньгам; но разве те, которые ставили это ему в вину, сами считали деньги презренным металлом и от них когда-нибудь отказывались?” – с горечью вопрошает Дмитрий Григорович. Нет, боже упаси. Здесь Светлана Волошина рассказывает о редакторских стратегиях Некрасова и Краевского и приходит к выводу, что вообще-то деньги делали оба.

Искренне ваши,

Семь-сорок