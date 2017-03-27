Тверской суд Москвы рассматривает дело в отношении Навального

Тверской районный суд Москвы рассматривает административное дело, возбужденное в отношении учредителя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, задержанного накануне в Москве в день проведения несогласованной акции протеста в центре города.

В здание суда, куда доставили Навального, более двух часов не допускали прессу и активистов, которые пришли поддержать оппозиционера. Учредителя ФБК обвиняют в организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, не являющегося публичным мероприятием.

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова заявила, что полицейские задним числом внесли изменения в протокол о задержании ее подзащитного, а также незаконно удерживали его в отделении полиции района Коньково. Об этом сообщает "Медиазона".

Сам оппозиционер попросил суд вызвать для допроса главу правительства России Дмитрия Медведева, заявив, что коррупция, в которой ФБК обвиняет политика, стала поводом для массовых акций протеста в городах России. Судья отклонила это и другие ходатайства защиты.

Навального задержали накануне около двух часов дня, еще до начала акции. Его доставили в отделение и оставили там на ночь. В тот же день были задержаны 17 сотрудников Фонда борьбы с коррупцией – им вменяют неподчинение требованиям полиции. Административные дела, возбужденные в отношении задержанных, также будут рассмотрены в понедельник. Офис ФБК опечатан, из него выносят технику.

В десятках городов России 26 марта прошли антикоррупционные акции протеста. В них участвовали от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. В Москве несогласованная акция проходила в формате прогулки по Тверской улице. По разным данным, в ней приняли участие от 8 до 20 тысяч человек. По данным портала "ОВД-Инфо", 1030 из них были задержаны.