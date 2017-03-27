Фигурант "Болотного дела" Алексей Полихович арестован в Белоруссии

Суд в Минске арестовал фигуранта "Болотного дела" Алексея Полиховича на 12 суток за участие в митинге 25 марта. Об этом "Дождю" рассказал отец Полиховича.

25 марта в Белоруссии во время шествия в честь Дня Воли полиция задержала сотни человек, среди них более 20 журналистов. Также прошел обыск в офисе правозащитного центра "Весна", там задержали 57 человек. В перечне задержанных на митинге фигурировали двое россиян – Алексей Полихович и Ольга Р.

В 2014 году Полихович был приговорен к трем годам колонии по так называемому "Болотному делу". В октябре 2015 года его условно-досрочно освободили.

